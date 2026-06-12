Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο πόλο οι ψυχωμένες γυναίκες του Ολυμπιακού – Δείτε τα highlights του τελικού

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Οι ερυθρόλευκες υπέταξαν την Φέρεντσβάρος στα πέναλτι

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού. Στον συγκλονιστικό αποψινό τελικό του final-4 του Champions League, στη Μάλτα, η πειραϊκή ομάδα επικράτησε της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι, με τη Σάντα να ισοφαρίζει 14-14, στα 13 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του κανονικού αγώνα, και την Φαν ντεν Ντόμπελστιν να αποκρούει και τα τρία πέναλτι των Μαγυάρων!

Το τέταρτο στέμμα

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και μετά το 2015, το 2021 και το 2022, σήκωσε στη Μάλτα το 4ο Champions League και το 8ο συνολικά ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του τμήματος.

Οι Άντριους και Σιούτη έστειλαν το πρώτο μήνυμα τίτλου από το δίλεπτο του τελικού (2-0) και οι Βασιλική Πλευρίτου και Τριχά ανέβασαν το σκορ στο 4-1 (3:11).

Όμως, παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα από την Ιωάννα Σταματοπούλου (5/8 αποκρούσεις) η Φερεντασβάρος με δύο γκολ από την Γκουρισάτι μείωσε σε 4-3, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο οκτάλεπτο.

Οι Σιούτη και Β. Πλευρίτου με γκολ από την περιφέρεια, έφεραν τον Ολυμπιακό στο 5-3 και 6-4 στο ξεκίνημα της β' περιόδου, όμως η Ελευθερία Πλευρίτου μείωσε στην κόντρα σε 6-5.

Η Σταματοπούλου συνέχισε να έχει υψηλά ποσοστά κάτω από την «ερυθρόλευκη» εστία (8/13), διατηρώντας το προβάδισμα του ενός γκολ, πριν η Νίνου νικήσει την Κις, που είχε αντικαταστήσει τη Νέζμελι, και διαμορφώσει το 7-5 για το πρώτο ημίχρονο.

H Tριχά με εκτέλεση πέναλτι επανέφερε τη διαφορά στα τρία γκολ για το 8-5 (7:23), όμως η Φερεντσβάρος είχε τη δική της απάντηση: Με τρία γκολ από την Γκουρισάτι κι ένα από τη Φάρκας, έφερε την ανατροπή με 9-8 (2:44).

Η Αμπι Αντριους με δύο σερί γκολ, έδωσε νέο προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 10-9 (1:48) και την Ελευθερία Πλευρίτου ισοφαρίσει σε 10-10 και την Γκουρισάτι, με buzzer beater, να φέρνει την ουγγρική ομάδα στο 11-10.

Η άμεση εκτέλεση της Νίνου στον παραπάνω έδωσε οξυγόνο στον Ολυμπιακό μειώνοντας σε 12-11 (6:36) και με νέο «χτύπημα» από την Αντριους στον παραπάνω έγινε το 12-12 (4:44). Οι Κέστελι και Μπέα Ορτίθ έδωσαν νέο αέρα δύο γκολ στη Φερεντσβάρος, για το 14-12 (3:20).

Η Άντριους έδωσε νέα ελπίδα, μειώνοντας σε 14-13 (1:20), ο Ντόσκας κάλεσε τάιμ άουτ στα 00:49 για την επίθεση ισοφάρισης, ο παραπάνω ήρθε στα 00:30 και η Σάντα με γκολάρα ισοφάρισε σε 14-14 στα 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Η Φερεντσβάρος, έπαιξε χωρίς τερματοφύλακα, η Ελευθερία Πλευρίτου πήρε το σουτ νίκης, όμως τα μπλοκ και η Σταματοπούλου σταμάτησαν την πορεία της μπάλας και το τρόπαιο κρίθηκε στα πέναλτι.

Tα οκτάλεπτα: 4-3, 3-2, 3-6, 4-3.

Τα πέναλτι: 3-0

Πηγή: gazzetta.gr