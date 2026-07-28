Θερμή υποδοχή για τους πρωταθλητές κόσμου του πόλο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Δείτε φωτογραφίες

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Μετά από πέντε χαμένους τελικούς, η ελληνική ομάδα κατάφερε επιτέλους να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου

«Χρυσή σελίδα» έγραψε η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών στο Σίδνεϊ μετά τη σπουδαία νίκη επί της Ουγγαρίας με 15-14 στον τελικό του World Cup.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου την περίμενε μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή.

Συγγενείς, φίλοι και φίλαθλοι έδωσαν το «παρών» για να συγχαρούν τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές, οι οποίοι έβαλαν τέλος σε μια μακρόχρονη αναμονή και χάρισαν στην Ελλάδα τον πρώτο της τίτλο στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Μετά από πέντε χαμένους τελικούς και συνολικά 18 μετάλλια σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, η ελληνική ομάδα κατάφερε επιτέλους να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Την αποστολή υποδέχθηκαν επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, και ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, οι οποίοι συνεχάρησαν τους διεθνείς για τη σπουδαία επιτυχία τους και την προβολή που χάρισαν στον ελληνικό αθλητισμό.

Η επιτυχία στο Σίδνεϊ δεν συνοδεύτηκε μόνο από το χρυσό μετάλλιο, αλλά και από σημαντική άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη της World Aquatics. Η Ελλάδα ανέβηκε από την τέταρτη στη δεύτερη θέση με 1.829,95 βαθμούς, μειώνοντας σημαντικά την απόσταση από την πρωτοπόρο Ουγγαρία (1.837,75), ενώ πίσω της βρίσκεται πλέον η Ισπανία με 1.822,60 βαθμούς.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου επιβεβαίωσε ότι ανήκει πλέον σταθερά στην ελίτ του παγκόσμιου πόλο και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει των επόμενων μεγάλων διοργανώσεων, έχοντας πλέον αποδείξει ότι μπορεί όχι μόνο να διεκδικεί μετάλλια, αλλά και να κατακτά κορυφές.