Μουντιάλ 2026: Η αυλαία άνοιξε με λάμψη… Σακίρα

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Ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο το «Dai Dai», το επίσημο τραγούδι του τουρνουά, μαζί με τον Νιγηριανό καλλιτέχνη Μπούρνα Μπόι

Μετά από τέσσερα χρόνια προσμονής, το μεγαλύτερο θέαμα του ποδοσφαίρου επιστρέφει στην μεγαλύτερη μορφή του, με 48 ομάδες, 104 αγώνες σε 39 ημέρες!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκίνησε απόψε στη Πόλη του Μεξικού, ωστόσο, πριν από τη σέντρα του εναρκτήριου αγώνα της διοργάνωσης (22:00), ανάμεσα στο Μεξικό και στη Νότια Αφρική, οι περίπου 88.000 φίλαθλοι του ποδοσφαίρου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την πρώτη (από τις τρεις) μεγαλοπρεπείς τελετές έναρξης στο στάδιο «Αζτέκα», το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα στάδιο της λατινικής Αμερικής.

Συνδυάζοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, το ποδόσφαιρο γιόρτασε μέσα από μελωδίες, δυνατούς ρυθμούς και εκθαμβωτικές ερμηνείες, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη. Σημείο αναφοράς του φαντασμαγορικού σόου ήταν επίσης το «Papel Picado» (τρυπημένο ή κομμένο χαρτί), μια πολύ δημοφιλής μορφή λαϊκής τέχνης στο Μεξικό, με περίτεχνα σχέδια κομμένα σε λεπτά φύλλα μεταξόχαρτου.

Με τη λάμψη της Σακίρα να κυριαρχεί στη σκηνή και μια σειρά από διεθνείς μουσικούς αστέρες να δίνουν τον δικό τους τόνο στη βραδιά, το ποδόσφαιρο ενώθηκε με τη μουσική, τον πολιτισμό και το θέαμα σε ένα ανεπανάληπτο σόου, αντάξιο της μεγαλύτερης διοργάνωσης του πλανήτη σε επίπεδο εθνικών ομάδων, περιγράφηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Κεντρικό πρόσωπο της γιορτής ήταν η τέσσερις φορές βραβευμένη με Grammy, Σακίρα. Η «βασίλισσα» της ποπ στη Λατινική Αμερική ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο το «Dai Dai», το επίσημο τραγούδι του τουρνουά, μαζί με τον Νιγηριανό καλλιτέχνη Μπούρνα Μπόι.

Η Νοτιοαφρικανή τραγουδοποιός Τίλα και ο Κολομβιανός τραγουδιστής Τζ. Μπαλβίν ήταν άλλα δύο άλλα δημοφιλή ονόματα στο καστ των αστέρων, το οποίο συμπλήρωσαν οι Μεξικανοί τραγουδιστές, Αλεχάντρο Φερνάντες, Λίλα Ντάουνς και Μπελίντα, καθώς και ο Ντάνι Όσιαν από τη Βενεζουέλα.

Ακόμη οι θεατές στο «Αζτέκα» και τα εκατομμύρια των τηλεθεατών σε όλο τον πλανήτη, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και δύο από τα κορυφαία συγκροτήματα της Λατινικής Αμερικής, τους «Μάνια» από το Μεξικό και τους «Λος Άντζελες Ασούλς».

Να σημειωθεί ότι το αποψινό... πάρτι δεν θα είναι το μοναδικό, καθώς από τη στιγμή που το Μουντιάλ 2026 συνδιοργανώνεται από τρεις χώρες, τη... σκυτάλη θα πάρει στις 12 Ιουνίου το Τορόντο και το «BMO Field», όπου ο Καναδάς θα υποδεχθεί τη Βοσνία, ενώ η «αυλαία» των εορτασμών θα πέσει στο στάδιο «SoFi» του Λος Άντζελες, όπου οι ΗΠΑ θ' αντιμετωπίσουν τον Παναμά.

Εκεί, όπου επικεφαλής της εκδήλωσης θα είναι η η πασίγνωστη σταρ της ποπ, Κέιτι Πέρι, αλλά και οι «Ava Max», «BIA», Ντίπλο, «Major Lazer» και ο Νιγηριανός σούπερ σταρ, Νταβίντο.