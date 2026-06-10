Greek Basketball League: Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό μετά από δύο παρατάσεις, ισοφάρισε τους τελικoύς κι ο τίτλος θα κριθεί στο ΣΕΦ

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Οι πράσινοι επικράτησαν με 93-86

Με τον Τι Τζέι Σορτς (13π.) να βάζει την «υπογραφή» του στη δεύτερη παράταση με 7 σερί πόντους και τον Βασίλη Τολιόπουλο να σημειώνει ένα τρίποντο «μαχαιριά» στο 1’30’’ πριν το φινάλε, ο ελλιπής Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 93-86 στη δεύτερη παράταση (69-69 κ.α., 79-79 α’ παρ.) στον 4ο τελικό της Greek Basketball League.

Ισοφάρισε σε 2-2 στις νίκες και πλέον ο εφετινός τίτλος θα κριθεί στον 5ο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο (13/6, 18:00) στο ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 53-57, 69-69, α’ παρ. 79-79, β’ παρ. 93-86