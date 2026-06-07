Καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός στη ΔΕΑΒ για τον 2ο τελικό με τον Παναθηναϊκό – Τι ζητούν οι Ερυθρόλευκοι

0

Στην προπόνηση των πρωταθλητών Ευρώπης οι Αγγελόπουλοι

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά την καταγγελία ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, προχώρησε σε καταγγελία και ενώπιον της ΔΕΑΒ, για όσα συνέβησαν στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL με τον Παναθηναϊκό.

Με αυτή την καταγγελία, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ζητεί να επιβληθεί κύρωση μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό, να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο και παράλληλα να του απαγορευτεί η είσοδος στα γήπεδα για πέντε χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε χθες (06/06) σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής.

Ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον, ζητά την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για πέντε έτη».

Υπενθυμίζεται, ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ λίγο πριν τη λήξη της 2ης περιόδου.

Όπως καταγράφηκε στο Φύλλο Αγώνα από τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης:

«Κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ 33.4” πριν τη λήξη του Β’ Τετάρτου ο κος Γιαννακόπουλος Δημήτριος, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο οποίος καθόταν στα court side seats εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, κινούμενος απειλητικά εναντίον των διαιτητών και χειρονομώντας διαρκώς φτάνοντας στο σημείο που ήταν οι διαιτητές πλησίασε στα δύο μέτρα προς αυτούς και είπε τα εξής: "Δεν δίνετε τεχνική ποινή στον Μπαρτζώκα, τους κάνετε τσ@@@, άντε @@".

Στο σημείο αυτό ο αγώνας διεκόπη για τέσσερα λεπτά, απευθυνθήκαμε άμεσα στον κομισάριο και δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από τον αγωνιστικό χώρο και παράλληλα έγινε προειδοποίηση στην επόμενη εισβολή του οποιουδήποτε, ο αγώνας θα διακοπεί οριστικά».

Οι Αγγελόπουλοι μίλησαν σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο πριν τον τρίτο τελικό

Στην προπόνηση της Κυριακής στο ΣΕΦ, το «παρών» έδωσαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, που έκαναν «ζντο» σε οικογενειακό κλίμα με την ομάδα και μίλησαν σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο ενόψει του αγώνα της Δευτέρας, προκειμένου να τους εμψυχώσουν με στόχο το νέο προβάδισμα με 2-1.