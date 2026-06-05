Greek Basketball League: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού και ισοφάρισε τους τελικούς σε 1-1 νίκες

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Οι πράσινοι επιβλήθηκαν 68-58 στο ΟΑΚΑ

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις ο οποίος κατέγραψε 23 πόντους με 5/8 τρίποντα (παίρνοντας μία προσωπική... ρεβάνς μετά το 1/13 σουτ που είχε στο πρώτο ματς στο ΣΕΦ) κι «όπλο» του την τρομερά πιεστική άμυνά του στο δεύτερο μέρος, όπου δέχθηκε 28 πόντους, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 68-58 στο T-Center στον δεύτερο τελικό της Greek Basketball League και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν απ’ το -10 στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου, έφτασαν στο +15 (61-46) στο τέταρτο δεκάλεπτο κι έφτασαν με σχετική άνεση στη νίκη, παρά την προσπάθεια του Ντόντα Χολ (11π.) στο φινάλε να «μαζέψει» τη διαφορά.

Οι τελικοί μεταφέρονται πλέον ξανά στο ΣΕΦ, όπου τη Δευτέρα (8/6, 21:00) θα διεξαχθεί ο τρίτος τελικός, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τα δεκάλεπτα: 9-15, 29-30, 48-38, 68-58