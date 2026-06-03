Greek Basketball League: Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού έκανε το 1-0 στις νίκες

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Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν με 82-76 στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός υπερασπίστηκε την έδρα του στον πρώτο τελικό της Greek Basketball League και έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν με 82-76 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και έγραψαν το 1-0 στη σειρά, η οποία μεταφέρεται στο Telekom Center Athens (5/6, 21:00).

Οι δύο ομάδες ήταν άστοχες στο ξεκίνημα του ματς και το σκορ παρέμενε χαμηλά, με τους «πράσινους» να προηγούνται με 7-8 στο 6′, τους «ερυθρόλευκους» να το μετατρέπουν σε 13-8 με σερί 6-0 και να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (21-17) μετά το απίθανο buzzer beater του Παπανικολάου από το κέντρο του γηπέδου.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξέφυγε με 11 πόντους (33-22) ενώ αυτή του Εργκίν Αταμάν δεν έπαιρνε επιθετικά την παραμικρή βοήθεια από τον Χέιζ-Ντέιβις. Οι γηπεδούχοι ήλεγχαν τον ρυθμό του παιχνιδιού, έβρισκαν στόχο πιο εύκολα και πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα 12 πόντων (42-30).

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα και στην τρίτη περίοδο και με τον Φουρνιέ πήγε στο +17 (49-32), ο Μήτογλου όμως με τρία τρίποντα βοήθησε τον Παναθηναϊκό να πλησιάσει στο -6 (59-53) στο 28′ και στη συνέχεια έβαλε και το 4ο για το 62-58 στο 30΄.

Οι «πράσινοι» ήταν ξανά στη διεκδίκηση της νίκης και στο 32′ προσπέρασε με 64-65 χάρη σε καλάθι του Όσμαν, ο Χέιζ-Ντέιβις όμως παρέμεινε άστοχος όσα σουτ κι αν πήρε και η ομάδα του δεν κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμά της. Το παιχνίδι ήταν πραγματικό ντέρμπι με τις δύο ομάδες να έχουν κολλήσει στο 75-73 και αυτός που… ξεκόλλησε το σκορ ήταν ο Φουρνιέ με δύο βολές στα 44 δευτερόλεπτα για τη λήξη (77-73).

Ο Αταμάν διαμαρτυρόταν στους διαιτητές, ο Γουόκαπ έβαλε πέντε συνεχόμενους πόντους και τελικά η ομάδα του Μπαρτζώκα πήρε τη νίκη με 82-76 και το προβάδισμα στη μάχη του τίτλου.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-30, 62-58, 82-76