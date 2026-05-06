Euroleague play off: Η Βαλένθια επικράτησε στο ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό και μείωσε σε 2-1 νίκες την σειρά

Η ισπανική ομάδα επιβλήθηκε με 91-87

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει το μπάσκετ του στο τελευταίο πεντάλεπτο, άγγιξε μία επική ανατροπή από το -19, αλλά η Βαλένθια του... χάλασε το πάρτι της πρόκρισης από το Game 3. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 87-91 από τις «νυχτερίδες» στο Telekom Center Athens, με την ισπανική ομάδα να απαντά με το ίδιο... νόμισμα και να μένει «ζωντανή», μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση την Παρασκευή (8/5) και πάλι ενώπιον των φιλάθλων του.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 39-52, 66-75, 87-91