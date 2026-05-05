Με «σκούπα» 3-0 νίκες επί της Μονακό πήρε… θέση ο Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ για το Final 4 της Euroleague

Οι ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν στο Πριγκιπάτο με 105-82

Η πρώτη -χρονικά- ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στο φάιναλ φορ της Euroleague για το 2026 είναι o Ολυμπιακός από το βράδυ της 5ης Μαΐου! Πρώτος στην κανονική περίοδο, πρώτος και στο φάιναλ φορ της Αθήνας, με “ sweep” (3-0) επί της Μονακό στα πλέι οφ και με μοναδικό στόχο το τριήμερο 22-24 Μαΐου να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο, μέσα στο Telekom Center Athens, μετά από αυτά της Ρώμης (1997), της Κωνσταντινούπολης (2012) και του Λονδίνου (2013).

Απέναντι στην ομάδα που τον απέκλεισε πέρυσι στον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι, τη Μονακό με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη τότε, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα... δεν έδειξαν έλεος αυτή τη φορά. Μετά το 2-0 στο ΣΕΦ, έδωσαν παράσταση πρόκρισης στο Πριγκιπάτο και έφτασαν στη νίκη με 105-82 σε ρυθμό προπόνησης και δη... προπόνησης σε σουτ τριών πόντων!

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα προηγήθηκαν με +23 πόντους (38-61) λίγο πριν το ημίχρονο χωρίς καν να πάρει μπρος ο Σάσα Βεζένκοφ (4π. στο α΄ μέρος) και εν συνεχεία, απλώς μετρούσαν αντίστροφα για την ιστορική 5η διαδοχική πρόκριση σε φάιναλ φορ Euroleague, 15η στην Ιστορία του συλλόγου, αλλά και 11η από το 2009 στο Βερολίνο, επί αδελφών Αγγελόπουλων στη διοίκηση δηλαδή.

Αυτή τη φορά... δεν χρειάζεται να... ταξιδέψουν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, αφού το φάιναλ φορ της Euroleague διεξάγεται στην Αθήνα. Από το Φάληρο... στο Μαρούσι θα πάνε μόνο! Περιμένουν μόνο να μάθουν ποια εκ των Φενερμπαχτσέ και Ζαλγκίρις (προηγείται με 2-0 η κάτοχος του τίτλου Φενερμπαχτσέ) θα προκριθεί, ώστε να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τον ημιτελικό στο Telekom Center Athens (22/5), ένα γήπεδο που γνωρίζουν... πάρα πολύ καλά!

Πρώτος σκόρερ του 3ου προημιτελικού αναδείχτηκε ο Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους (6/10 τρίποντα) και 5 ασίστ. Ο Άλεκ Πίτερς πέτυχε 18 πόντους με 2/2 τρίποντα και 6 ριμπάουντ, ο Ουόκαπ πέτυχε 14 πόντους εκ των οποίων τους 12 στο 1ο δεκάλεπτο με 4/5 τρίποντα. Ο Βεζένκοφ δεν χρειάστηκε να... πατήσει γκάζι, σημείωσε 10 πόντους με 0/5 τρίποντα, ενώ είχε και 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο ΜακΚίσικ πέτυχε 10 πόντους με 2/2 τρίποντα, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκούρασε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (αγωνίστηκε 14:40΄΄ και πέτυχε 7 πόντους).

Από τη Μονακό, 21 πόντους σημείωσε ο Στραζέλ και 19 ο Μπλόσομγκεϊμ.

O Ολυμπιακός δεν είχε τον τραυματία Τάισον Ουόρντ (ενοχλήσεις στη μέση), ενώ εκτός δωδεκάδας άφησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας τους Μουσταφά Φαλ, Φρανκ Νιλικίνα και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Με οκτώ παίκτες αγωνίστηκε η Μονακό, καθώς ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι δεν είχε τους τραυματίες Ντάνιελ Τάις, Άλφα Ντιαλό και Νίκολα Μίροτιτς.

Ο αγώνας

Με τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ μπήκε στον αγώνα ο Ολυμπιακός. Οι Τζέιμς, Στραζέλ, Ταρπέι, Μπλόσομγκεϊμ και Χέιζ ξεκίνησαν στην αρχική πεντάδα για τη Μονακό. Οι Μονεγάσκοι προηγήθηκαν με 7-0, από

Χέιζ, Τζέιμς και Στραζέλ. Ο Ουόκαπ πέτυχε έξω από τα 6.75 το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού (7-3), για να ευστοχήσει στο 2ο τρίποντό του ο Μάικ Τζέιμς (10-3). Η ομάδα του Πειραιά έκλεισε τους διαδρόμους στον Μάικ Τζέιμς που είχε 6 πόντους (ο Μπλόσομγκεϊμ πέτυχε 5 πόντους) κι ενώ οι Μονεγάσκοι τέλειωσαν την 1η περίοδο με 0 επιθετικά ριμπάουντ. Και με τον Τόμας Ουόκαπ να έχει συνδεθεί με το καλάθι, ο Ολυμπιακός όχι μόνο κάλυψε τη διαφορά, αλλά προσπέρασε και με +9. Ο Ουόκαπ πέτυχε 12 πόντους με 4/5 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο από τα 6/12 των «ερυθρόλευκων σ’ αυτό το διάστημα (3/8 η Μονακό), 2/2 έξω από τα 6.75 είχε ο Παπανικολάου, με αποτέλεσμα, πρώτα να ισοφαρίσει σε 15-15 η ομάδα του Πειραιά και να προηγείται με 17-26 στο 10ο λεπτό, περιγράφηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στη 2η περίοδο, ο Ολυμπιακός... εξαφάνισε τη Μονακό. Πέτυχε 35 πόντους και δέχτηκε 23, χωρίς να χρειαστεί τη βοήθεια του σούπερ σταρ του Σάσα Βεζένκοφ (4π. από την 1η περίοδο και στο ημίχρονο μετά από 13 λεπτά στο παρκέ στο α΄ μέρος). Ανέλαβε δράση ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πέτυχε με τρίποντο τους πρώτους πόντους των «ερυθρόλευκων» στο 2ο δεκάλεπτο (17-29) και έφτασε τους 11 με 3/4 τρίποντα όταν συμπληρώθηκε το 20άλεπτο. Ο ΜακΚίσικ πέτυχε 8 πόντους με 2/2 τρίποντα, 7 ο Ντόρσεϊ και 6 ο Πίτερς, με τους Χολ και Τζόουνς να δίνουν ανάσες στον Μιλουτίνοφ στο «5» και να βοηθούν την ομάδα τους. Το +23 (38-61) από τρίποντο του ΜακΚίσικ, 36΄΄ πριν το ημίχρονο, ήταν η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού, με τον Τζέιμς να μειώνει σε 40-61, μετρώντας 9 πόντους (10 ο Μπλόσομγκεϊμ και 8 ο Στραζέλ). Ο Ολυμπιακός είχε 18 ασίστ (9 η Μονακό) και 20 ριμπάουντ (12 οι γηπεδούχοι).

Ο Ολυμπιακός χαλάρωσε στην 3η περίοδο και η Μονακό σημείωσε επιμέρους σκορ 24-21, αλλά και πάλι έβλεπε την πλάτη των παικτών της ελληνικής ομάδας. Έστω κι ο Σάσα Βεζένκοφ μπήκε ορεξάτος και πέτυχε 6 σερί πόντους (φτάνοντας τους 10) και ο Φουρνιέ παρέμεινε εύστοχος έξω από τα 6/75, ο Μάικ Τζέιμς φτάνοντας τους 15 πόντους μείωσε σε 60-78. Οι ΜακΚίσικ και Μιλουτίνοφ έκαναν το 60-82 και οι Ταρπέι και Μπέγκαριν διαμόρφωσαν το σκορ της 3ης περίοδου (64-82).

Στραζέλ και Μπλόσομγκεϊμ έκαναν ό,τι μπορούσαν για την... αξιοπρέπεια τη δική τους και της Μονακό, και οι Μονεγάσκοι πλησίασαν στο -12 (70-82). Πίτερς και Φουρνιέ έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στον Ολυμπιακό (70-89). Κι αφού έφτασε τους 21 πόντους ο Στραζέλ (75-89), ζήτησε αλλαγή (5:35΄΄ πριν τη λήξη) με ενοχλήσεις στη μέση. Ο Φουρνιέ με το 6ο του τρίποντο σ 10 προσπάθειες «έγραψε» το 79-94, «άνοιξε λογαριασμό» έξω από τα 6.75 και ο Κόρεϊ Τζόσεφ (79-97), για να πετύχει όλους τους υπόλοιπους πόντους του Ολυμπιακού μέχρι το τελικό 82-105, που τον στέλνει... στην Αθήνα, στο φάιναλ φορ της Euroleague 2026.

Διαιτητές: Περούγκα (Ισπανία), Χόρντοφ (Κροατία) , Αλιάγκα (Ισπανία)

ΜΟΝΑΚΟ (Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 8 (1), Μπλόσομγκεϊμ 19 (3), Χέιζ 11, Ταρπεϊ 2, Μπέγκαριν 3, Νέντοβιτς 2, Στραζέλ 21 (2), Τζέιμς 16 (2)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 14 (2), Βεζένκοφ 10, Παπανικολάου 6 (2), Ντόρσεϊ 7 (1), Πίτερς 18 (2), Μιλουτίνοφ 6, Τζόσεφ 5 (1), Χολ 4, ΜακΚίσικ 10 (2), Τζόουνς 3, Φουρνιέ 22 (6)

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105