Το επετειακό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον έναν αιώνα ζωής του συλλόγου: «Εμείς μαζί, για μια ζωή»

«100 χρόνια γεμάτα μάχης, αντίστασης, περηφάνειας»

Ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε τη Δευτέρα (20/4) έναν αιώνα ιστορίας και όπως είναι λογικό όλες οι αναρτήσεις στα «ασπρόμαυρα» media είναι γενέθλιες λόγω της ημέρας και παρά το βαρύ κλίμα από την βαριά ήττα (3-0) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ ετοίμασε ένα εντυπωσιακό βίντεο με όλα τα συνθήματα των οπαδών της ομάδας σε ένα και κοινό σύνθημα: «εμείς μαζί για μια ζωή».

100 χρόνια ασπρόμαυρης παράνοιας 100 χρόνια αγάπης, πάθους, καψούρας 100 χρόνια γεμάτα μάχης, αντίστασης, περηφάνειας 100 χρόνια σε κάθε γήπεδο, σε όλη τη Γη 100 αρρώστιας, τρέλας, ηδονής Εμείς μαζί, για μια ζωή #PAOK100 #PAOKFans #PAOKFamily pic.twitter.com/VPmmlVWcra — PAOK FC (@PAOK_FC) April 20, 2026

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα γιορτάσει το γεγονός με μία σειρά από εντυπωσιακά events που θα λάβουν χώρα στην Θεσσαλονίκη.