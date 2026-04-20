Το επετειακό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον έναν αιώνα ζωής του συλλόγου: «Εμείς μαζί, για μια ζωή»

«100 χρόνια γεμάτα μάχης, αντίστασης, περηφάνειας»
Ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε τη Δευτέρα (20/4) έναν αιώνα ιστορίας και όπως είναι λογικό όλες οι αναρτήσεις στα «ασπρόμαυρα» media είναι γενέθλιες λόγω της ημέρας και παρά το βαρύ κλίμα από την βαριά ήττα (3-0) στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ ετοίμασε ένα εντυπωσιακό βίντεο με όλα τα συνθήματα των οπαδών της ομάδας σε ένα και κοινό σύνθημα: «εμείς μαζί για μια ζωή».
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα γιορτάσει το γεγονός με μία σειρά από εντυπωσιακά events που θα λάβουν χώρα στην Θεσσαλονίκη.