Καταδίκη οκτώ ατόμων για «φάμπρικα» πλαστών δολαρίων στο Κορδελιό

Καταδικάστηκαν οκτώ μέλη συμμορίας που είχαν στήσει «φάμπρικα» πλαστών αμερικανικών δολαρίων σε αποθήκη στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε, ανάλογα με την περίπτωση, ποινές έως κάθειρξη 5 ετών και 4 μηνών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το Φεβρουάριο του 2019 από αστυνομικούς τού Κιλκίς και οι έρευνες οδήγησαν στην αποθήκη όπου εντοπίστηκε εργαστήρι με εξοπλισμό παραχάραξης χαρτονομισμάτων. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν «κόψει» - κατά τη δικογραφία - δεκάδες χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ, «ρίχνοντας» κάποια απ‘ αυτά στην αγορά της Βόρειας Ελλάδος, καθώς τα πούλησαν σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής τους αξίας.

Ανάμεσα στον εξοπλισμό που κατάσχεσαν οι Αρχές στο εργαστήρι ήταν, σύμφωνα με την ίδια δικογραφία, έξι εκτυπωτικά μηχανήματα, μεταλλική ρήτρα και μεταλλικές πλάκες με ανάγλυφες παραστάσεις, μηχανήματα μεταξοτυπίας, στύλος ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων κ.ά.

Οι ποινές

Ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής των κατηγορουμένων το Δικαστήριο τούς έκρινε ένοχους για συμμορία και παραποίηση/κατασκευή ή κατοχή/κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων, αναγνωρίζοντας σε όλους το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία των δικαστών, σε πέντε εξ αυτών επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 5 ετών και 4 μηνών, ενώ στους υπόλοιπους τρεις φυλάκιση 4 ετών και 4 μηνών- μετατρέψιμη προς 5 ευρώ ημερησίως. Η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση των ποινών (με απαγόρευση εξόδου σε όσους τιμωρήθηκαν με κάθειρξη).

Για «φάμπρικα παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων» έκανε λόγο στην αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας που ζήτησε την καταδίκη και των οκτώ κατηγορουμένων (παύθηκε η δίωξη για 9ο πρόσωπο το οποίο απεβίωσε).

Διαφημιστικά για τον ΠΑΟΚ και τα δολάρια του... Σαντάμ

Στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις εις βάρος τους αποδιδόμενες πράξεις. Κάποιοι απολογήθηκαν ότι επρόκειτο για «κακέκτυπα» (χαρτονομίσματα) τα οποία κατασκευάστηκαν για διαφημιστικούς σκοπούς. Αναφορικά με τον ισχυρισμό αυτό είπαν ότι ανάμεσα στα κατασχεθέντα χαρτονομίσματα υπήρχαν κάποια με το σήμα του ΠΑΟΚ και προορίζονταν να διασκορπιστούν στο γήπεδο της Τούμπας, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

'Άλλοι πάλι, αποποιούμενοι πλήρως τις ποινικές τους ευθύνες, απολογήθηκαν πως είχαν άγνοια για την πλαστότητα των δολαρίων και ανέλαβαν να βρουν αγοραστές έχοντας πειστεί ότι επρόκειτο για γνήσια χαρτονομίσματα από την περιουσία του πρώην προέδρου του Ιράκ, Σαντάμ Χουσέιν, που δεν γίνονταν αποδεκτά από ανταλλακτήρια.