Conference League: Έφτασε στην πηγή των ημιτελικών, αλλά δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ

Νίκησε 3-1 την Βαγιεκάνο, αλλά αποκλείστηκε

Κατάφερε να προηγηθεί με 3-0 η ΑΕΚ, στην Allwyn Arena και έδειχνε έτοιμη για την πρόκριση στους ημιτελικούς του Europa Conference League, όμως το γκολ του Παλαθόν για το 3-1 χάρισε την πρόκριση στην Ράγιο Βαγιεκάνο, η οποία είχε επικρατήσει με 3-0 στην Μαδρίτη.

Με τον κόσμο της να έχει δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα, η Ένωση θέλησε να πιέσει από νωρίς, τρεις φορές στο πρώτο 10λεπτο όμως οι Ισπανοί βγήκαν γρήγορα στην αντεπίθεση, υπενθυμίζοντας πόσο επικίνδυνοι μπορούν να γίνουν. Και σε μία από αυτές τις αντεπιθέσεις, στην πρώτη, στο 6ο λεπτό, είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Ράτσιου που αστόχησε από κοντά μετά τη λάθος αντίδραση του Στρακόσα σε σουτ του Παλαθόν.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προσπάθησε μετά το πρώτο 10λεπτο να ηρεμήσει το παιχνίδι και τα πρώτα αποτελέσματα φάνηκαν: Στο 12′ είχε μεγάλη ευκαιρία με την άστοχη κεφαλιά του αμαρκάριστου Βάργκα μετά τη σέντρα του Ρότα από δεξιά και στο 13′ έκανε το 1-0 με τον Ζίνι, ο οποίος κατέβασε ωραία μετά το πλάγιο άουτ του Πήλιου και ακόμη πιο ωραία εκτέλεσε με το αριστερό.

Το γρήγορο 1-0 ξεσήκωσε κι άλλο την Allwyn Arenα και οι «κιτρινόμαυροι» άρχισαν να πιέζουν όλο και περισσότερο στη συνέχεια, καθώς έκλεβαν συνεχώς μπάλες, αγχώνοντας τους Ισπανούς που έδειχναν να τα έχουν χαμένα και στο 27′ έκαναν αναγκαστική αλλαγή, με τον Πάτσα Εσπίνο να αντικαθιστά τον Γκαρσία. Ο «δικέφαλος αετός» έβγαινε συνεχώς μπροστά ψάχνοντας το δεύτερο γκολ και κατάφερε να το πετύχει πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 34′ ο Κοϊτά έκανε πολύ ωραία ατομική ενέργεια και τελικά ανατράπηκε από τον Ράτσιου, με τον διαιτητή να δείχνει το σημείο του πέναλτι, από όπου ο Μαρίν έκανε το 2-0 στο 36′, με τα… ντεσιμπέλ να ανεβαίνουν κι άλλο στη Νέα Φιλαδέλφεια!

Το πρώτο ημίχρονο είχε εξελιχθεί τέλεια για την Ένωση και με τον καλύτερο τρόπο άρχισε και το δεύτερο, καθώς στο 51′ ο Κουτέσα σήκωσε για τον Ζίνι και αυτός με πολύ ωραία κεφαλιά πέτυχε το δεύτερό του γκολ για το 3-0, με την Allwyn Arena να παραληρεί! Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα και είχαν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους για να κυνηγήσουν και το 4ο γκολ, αλλά τα πράγματα στράβωσαν…

Στο 60′, στην πρώτη επίθεση των Ισπανών στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πέδρο Ντίας πέρασε την πάσα για τον Παλαθόν και αυτός νίκησε τον Στρακόσα μειώνοντας σε 3-1… Ο «δικέφαλος αετός» έπρεπε, πλέον, να παραμείνει ψύχραιμος, να καθαρίσει το μυαλό του και παράλληλα να αντιμετωπίσει την κούραση, η οποία ήταν λογικό να φανεί από ένα σημείο κι έπειτα.

Στο 66′ ο Ζίνι άγγιξε το χατ-τρικ και το 4-1 αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ και ο Μάρκο Νίκολιτς άρχισε τις αλλαγές στη συνέχεια, θέλοντας να φρεσκάρει την ομάδα του. Μια ομάδα που το πάλεψε ως το τέλος με όσες δυνάμεις είχε αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Πήρε, όμως, το χειροκρότημα των οπαδών της, οι οποίοι αναγνώρισαν την τεράστια προσπάθειά της για μια ανατροπή που θα έμενε στην ιστορία.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (85′ Περέιρα), Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα (72′ Ελίασον), Ζίνι (77′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα.

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ινίγο Πέρεθ): Μπατάλια, Ράτσιου, Λεζέν, Λουίζ Φελίπε (55′ Πέδρο Ντίας), Τσαβαρία, Σις, Λόπεθ (55′ Βαλεντίν), Παλαθόν (80′ Μεντί), Γκαρσία (27′ Πάτσα Εσπίνο), Άκομας (46′ Αλεμάο), Ντε Φρούτος.