Στην εντατική ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου, μετά από σοβαρό τροχαίο – «Ένας νέος άνθρωπος κινδυνεύει επειδή κάποιος έκανε αναστροφή»

Αναζητά μάρτυρες η αστυνομία

Σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική νοσηλεύεται ο Μάριος Οικονόμου, πρώην παίκτης της ΑΕΚ, έπειτα από σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη στα Ιωάννινα.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, το τροχαίο έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5) έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα, με τη μηχανή στην οποία επέβαινε ο Οικονόμου να συγκρούεται με αυτοκίνητο και τον 33χρονο πρώην ποδοσφαιριστή να τραυματίζεται πολύ σοβαρά.

Ο Οικονόμου έχει υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου και υποβάλλεται σε πολύωρο χειρουργείο.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χατζηκώστα μίλησε στον Alpha και επεσήμανε ότι παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του.

«Ο Μάριος Οικονόμου εισήχθη επειγόντως στο χειρουργείο με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, έγιναν δύο κρανιοεκτομές για την αποσυμπίεση του οιδήματος και του εγκεφάλου. Οι γιατροί θέλουν να παρακολουθήσουν τη μετεγχειρητική του πορεία σε συνέχεια της επέμβασης που έγινε χθες. Ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση και με τους γιατρούς που με ενημέρωσαν σήμερα το πρωί, ο εφημερεύοντας γιατρός της ΜΕΘ, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη», επεσήμανε ο κ. Δερδεμέζης.

Το ατύχημα έγινε έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα των Ιωαννίνων, με τα τοπικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 33χρονος Οικονόμου συγκρούστηκε -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- με αυτοκίνητο, με συνέπεια να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Στο πλευρό του, φυσικά, βρίσκεται η οικογένειά του, ενώ ο χειρουργός του νοσοκομείο Χατζηκώστα, Φίλιππος Σιάκας, ξέσπασε μέσω των social media και αναφέρθηκε στο πόσο επικίνδυνο είναι το σημείο όπου έγινε το ατύχημα, γράφοντας τα εξής:

«Πριν μερικές ημέρες αναφέρθηκα στην επικινδυνότητα που υπάρχει κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το Χατζηκώστα και στην γύρω περιοχή. Δυστυχώς σήμερα ένας νέος άνθρωπος βρίσκεται διασωληνωμένος με κίνδυνο να χάσει τη ζωή του επειδή κάποιος έκανε αναστροφή.

Πόσοι ακόμα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα επειδή κωφεύγει ο Δήμος για να προλάβει αυτού του είδους τα ατυχήματα;».

Ο 33χρονος πρώην αμυντικός είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον ΠΑΣ Γιάννινα και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Κάλιαρι, Μπολόνια, ΣΠΑΛ, Μπάρι, ΑΕΚ, Κοπεγχάγη και Παναιτωλικό, ενώ υπήρξε και διεθνής πραγματοποιώντας έξι συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας.

Η διοίκηση της ΑΕΚ, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, είναι στο πλευρό του ηθικά, πρακτικά και σε οτιδήποτε χρειαστεί.

Ανακοίνωση, μέσω της οποίας καλεί τυχόν αυτόπτες μάρτυρες του τροχαίου στο οποίο ενεπλάκη ο Μάριος Οικονόμου, εξέδωσε η ΕΛΑΣ. Σε αυτήν τους καλεί να επικοινωνήσουν με την Τροχαία Ιωαννίνων.

Η ανακοίνωση

Αναζήτηση πληροφοριών για τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα το Σάββατο 23-5-2026 και περί ώρα 12.50 το μεσημέρι επί της οδού Λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα με εμπλεκόμενα Ι.Χ.Ε. όχημα και δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω συμβάν.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651440589-40582-40583.