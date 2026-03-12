Conference League: Το πρώτο βήμα για τους «8» θέλει να κάνει στη Σλοβενία η ΑΕΚ

0

Η Τσέλιε είχε νικήσει την Ένωση στη League Phase, όμως έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε

Η ΑΕΚ επιστρέφει στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, αφού απέφυγε τον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αντιμετωπίζει στο Τσέλιε την όμωνυμη ομάδα (22:00, Cosmote Sport 4HD) και θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συγκυρίες που διαμορφώθηκαν για να προκριθεί στους «8» μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα. Η Τσέλιε είχε νικήσει τον «Δικέφαλο» (3-1) στη League Phase, όμως έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε.

Οι Σλοβένοι έχουν χάσει τους καλύτερους παίκτες τους, ενώ διανύουν διάστημα παρατεταμένης αγωνιστικής κρίσης. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα αργότερα (19/3) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Διαιτητής: Λουϊς Γκοντίνιο (Πορτογαλία)

ΤΣΕΛΙΕ (Ιβάν Μαέφσκι): Λέμπαν, Καρνίτσνικ, Νιέτο, Χρκα, Αβτνίλι, Βίντοβιτς, Κάλουσιτς, Κβέσιτς, Σέσλαρ, Κούτσις

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πένραϊς, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Βάργκα