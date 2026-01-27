Τραγωδία στη Ρουμανία: Δεν κινδυνεύουν οι ζωές των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ

0

Δίπλα τους είναι ο Έλληνας πρόξενος - Στην Τούμπα Λουτσέσκου και παίκτες για να αποτίσουν φόρο τιμής στους 7 νεκρούς

Η κατάσταση των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ από το τροχαίο δυστύχημα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στον ευρωπαϊκό οδικό άξονα E70, στην κομητεία Τίμις της Ρουμανίας, κρίνεται σταθερή, όπως δήλωσε στο GOLAZO.ro η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Αλεξάνδρα Απετρόβιτσι.

«Ένας από τους επιβαίνοντες εξήλθε από το όχημα με ελαφρά τραύματα, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται σε πιο σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο τροχαίο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ενώ το όχημα στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό υπό συνθήκες που διερευνώνται. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο του Λούγκοϊ και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Στην Τιμισοάρα και στο νοσοκομείο της πόλης βρίσκεται ο Έλληνας Πρόξενος

Στην πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας και συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο της πόλης βρίσκονται ο Έλληνας Πρόξενος και η διερμηνέας της Πρεσβείας μας στο Βουκουρέστι, για την παροχή προξενικής αρωγής στους τραυματίες.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών, κα. Λάνα Ζωχιού, η πρεσβεία μας στο Βουκουρέστι βρίσκεται σε συντονισμό με τις ρουμανικές Αρχές, για τις ταυτοποιήσεις και τον επαναπατρισμό των θυμάτων.

Στην Τούμπα Λουτσέσκου, Βιεϊρίνια και αγωνιστικό τμήμα

Μέσα σε βαρύ κλίμα πένθους και συγκίνησης βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας μέλη από το προπονητικό επιτελείο αλλά και σχεδόν σύσσωμο το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ. Θέλησαν να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των επτά φίλων της ομάδας που έφυγαν από το ζωή το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) σε δρόμο της Ρουμανίας.

Ο προπονητής Ράζβαν Λουτσέσκου, ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο σύμβουλος ποδοσφαίρου Αντελίνο Βιεϊρίνια και άλλα στελέχη του τεχνικού επιτελείου βρέθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής, κρατώντας λουλούδια στα χέρια. Μαζί τους και ποδοσφαιριστές (σχεδόν όλοι), αλλά και η Αντιπρόεδρος A' & Διευθύνουσα Σύμβουλος Μαρία Γκοντσαρόβα. Μεταξύ άλλων ήταν και ο πρώην τερματοφύλακας και γενικός αρχηγός Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος αλλά και ο πρώην μέσος και team manager Γιώργος Θεοδωρίδης, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Μαζί και αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ που στο τέλος φώναξαν το σύνθημα «ΠΑΟΚ σ’ αγαπώ κι όταν θα πεθάνω, θέλω τον δικέφαλο στον τάφο μου επάνω» και το «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε»