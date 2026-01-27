Σε επαφή με την κυβέρνηση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το δυστύχημα – Σπεύδουν στη Ρουμανία εκπρόσωποι της ομάδας

0

Ζητάει να υπάρχει ψυχραιμία και να μη μεταδίδονται πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν πανικό

Εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι από την πρώτη στιγμή σε επαφή με το πρωθυπουργικό γραφείο, τα υπουργεία Εξωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη και την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι για το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν στο τραγικό δυστύχημα.

Όπως έγινε γννωστό, άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που συνεργάζονται ήδη με τις ρουμανικές αρχές μεταβαίνουν και στη Ρουμανία στο σημείο του δυστυχήματος, όπου σπεύδει και το προσωπικό της ελληνικής διπλωματικής αποστολής από το Βουκουρέστι.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει απευθύνει παράκληση να υπάρχει ψυχραιμία και να μη μεταδίδονται πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν πανικό, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.