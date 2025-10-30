Η Γιουβέντους ανακοίνωσε νέο προπονητή της τον Σπαλέτι

0

Αντικαθιστά τον Τούντορ

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε κι επίσημα το απόγευμα της Πέμπτης (30/11) τη πρόσληψη του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού της Ιταλίας, Λουτσιάνο Σπαλέτι, στη θέση του προπονητή έως το τέλος της σεζόν, έπειτα από την απόλυση του Ίγκορ Τούντορ.

Η «Γηραιά Κυρία» στράφηκε στον Σπαλέτι –που έχει περάσει και από τους πάγκους των εθνικής Ιταλίας, Ίντερ και Νάπολι– μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Τούντορ, έπειτα από 8 συνεχόμενους αγώνες χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Η Γιουβέντους βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας έπειτα από 9 παιχνίδια.

«Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι ο νέος προπονητής της Γιουβέντους, υπογράφοντας συμβόλαιο με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2026», ανέφερε η Γιουβέντους σε ανακοίνωσή της. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που υποδεχόμαστε έναν προπονητή με τέτοια τεχνογνωσία και εμπειρία στην οικογένεια των Μπιανκονέρι: καλωσόρισες στη Γιουβέντους και καλή επιτυχία, κόουτς!»

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus ⚪️⚫️ Benvenuto mister! 🗞️➡️https://t.co/JzQ2LwR2ZV pic.twitter.com/LpWc0ybkbs — JuventusFC (@juventusfc) October 30, 2025

Ο Κροάτης Τούντορ, που είχε αντικαταστήσει τον Τιάγκο Μότα τον Μάρτιο, ήταν ο πρώτος ξένος προπονητής που προσέλαβε η Γιουβέντους μετά τον Γάλλο Ντιντιέ Ντεσάμπ τη σεζόν 2006-07.

Οδήγησε τη Γιουβέντους στην τέταρτη θέση της Serie A την περασμένη σεζόν, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Champions League. Ωστόσο, η ομάδα δεν είχε νίκη από τα μέσα Σεπτεμβρίου, με πέντε ισοπαλίες και τρεις συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, πριν από την απόλυσή του. Ο Μάσιμο Μπραμπίγια ανέλαβε προσωρινά και η «Γιούβε» κέρδισε τον επόμενο αγώνα της, επικρατώντας 3-1 της Ουντινέζε.

Ο 66χρονος Σπαλέτι οδήγησε τη Νάπολι το 2023 στην κατάκτηση του πρώτου της πρωταθλήματος μετά από 33 χρόνια, ύστερα από μια μακρά καριέρα στους πάγκους, με θητείες σε Ρόμα, Ίντερ και πενταετή παρουσία στη ρωσική Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Ανέλαβε την εθνική Ιταλίας το 2023 και την οδήγησε στο Euro 2024, όπου αποκλείστηκε στους «16» μετά την ήττα 2-0 από την Ελβετία, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ωστόσο, η υποτονική πορεία της «Σκουάντρα Ατζούρα» στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 οδήγησε στην απόλυσή του τον Ιούνιο, έπειτα από λιγότερο από δύο χρόνια στον πάγκο.