Καμία πρόθεση της οικογένειας Ανιέλι να πουλήσει τις μετοχές της Γιουβέντους

Είναι ανοιχτή σε συνεργασίες με άλλους επενδυτές

Η οικογένεια Ανιέλι της Ιταλίας δεν έχει καμία πρόθεση να πουλήσει μετοχές της ποδοσφαιρικής ομάδας Γιουβέντους, αλλά είναι ανοιχτή σε συνεργασίες με άλλους επενδυτές, δήλωσε στο Reuters ο Τζον Έλκαν, λίγο μετά την απόκτηση σημαντικού ποσοστού των μετοχών της ομάδας από τον όμιλο κρυπτονομισμάτων Tether.

Ο Έλκαν είναι CEO της Exor, της εταιρείας συμμετοχών της οικογένειας Ανιέλι, της οποίας οι δεσμοί με τη Γιουβέντους, χρονολογούνται από το 1923, όταν ο Εντουάρντο Ανιέλι ανέλαβε την προεδρία. Η Exor είναι ο κύριος μέτοχος του συλλόγου.

Ερωτηθείς αν η Exor εξετάζει πώληση μετοχών της Γιουβέντους, ο Έλκαν απάντησε πως η εταιρεία δεν έχει τέτοια πρόθεση. «Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη Γιουβέντους και είμαστε περήφανοι που είμαστε ο βασικός της μέτοχος για πάνω από έναν αιώνα», τόνισε. Οι δηλώσεις του Έλκαν στο Reuters, οι πιο ξεκάθαρες μέχρι στιγμής για το θέμα, έρχονται μετά την απόκτηση ποσοστού άνω του 10% από την Tether μέσα στο 2024.

Στην ετήσια συνέλευση των μετόχων την Παρασκευή (7/11) στο Τορίνο, οι μέτοχοι της Γιουβέντους διόρισαν τον Φραντσέσκο Γκαρίνο, εκπρόσωπο της Tether, στο Διοικητικό Συμβούλιο – τον πρώτο που δεν προτάθηκε από την οικογένεια Ανιέλι από τότε που η ομάδα μπήκε στο χρηματιστήριο του Μιλάνου το 2001.

Ο γενικός διευθυντής Νταμιέν Κομόλι, που θα αναλάβει CEO και ο Γκίντο ντε Μπουρ, CFO της Exor, επίσης διορίστηκαν στο νέο Δ.Σ., το οποίο αυξήθηκε από 5 σε 9 μέλη. Ο πρόεδρος Τζιανλούκα Φερέρο παρέμεινε στη θέση του.

«Ήμασταν και παραμένουμε ανοιχτοί σε εποικοδομητικές ιδέες από όλους όσοι μοιράζονται τη φιλοδοξία και το πάθος μας για τον σύλλογο», δήλωσε ο Έλκαν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Tether.

Τα σχόλιά του στοχεύουν επίσης στην ενίσχυση του δεσμού ανάμεσα στη Γιουβέντους και τους ιδιοκτήτες της – έναν δεσμό που πολλοί φίλαθλοι θεωρούν πως έχει εξασθενήσει, ειδικά μετά την αποχώρηση του Αντρέα Ανιέλι από την προεδρία στα τέλη του 2022 λόγω λογιστικών σκανδάλων, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Tether, με έδρα το Ελ Σαλβαδόρ και δημιουργός του μεγαλύτερου stablecoin παγκοσμίως, είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Γιουβέντους, πίσω από την Exor που κατέχει περίπου 65%.

Η Tether χαιρέτισε τον διορισμό του Γκαρίνο, αλλά ανέφερε σε δήλωσή της ότι το αποτέλεσμα της συνέλευσης «υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στη δομή διακυβέρνησης του συλλόγου και τη διστακτικότητα να υπάρξει διαφάνεια προς τους φιλάθλους και τους μικρομετόχους».

Πριν από τη συνέλευση, η Tether είχε δηλώσει πως επιθυμεί να συμβάλει στην «ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης της Γιουβέντους και στην καλύτερη ευθυγράμμισή της με τους φιλάθλους και τα σύγχρονα πρότυπα διοίκησης».

Η Γιουβέντους κατέκτησε τον ένατο συνεχόμενο τίτλο στη Serie A το 2020, αλλά έκτοτε δεν έχει ξανακερδίσει το πρωτάθλημα. Στα τέλη Οκτωβρίου, η ομάδα προσέλαβε τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό της Ιταλίας Λουτσιάνο Σπαλέτι, μετά την απόλυση του Ίγκορ Τούντορ λόγω κακών αποτελεσμάτων.

«Στηρίζουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τη νέα διοικητική ομάδα, καθώς προτεραιότητά μας παραμένει να συνδυάσουμε τις αγωνιστικές επιτυχίες με τη χρηματοοικονομική πειθαρχία», είπε ο Έλκαν. Οι επενδυτές, με επικεφαλής την Exor, έχουν εισφέρει περίπου 1 δισ. ευρώ νέων κεφαλαίων στη Γιουβέντους τα τελευταία επτά χρόνια μέσω διαδοχικών αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου.

Μιλώντας στο Reuters τον Φεβρουάριο, ο CEO της Tether Πάολο Αρντοΐνο είχε δηλώσει πως «μπορείς να αγοράσεις μόνο ό,τι κάποιος θέλει να πουλήσει», όταν ρωτήθηκε αν η εταιρεία του στοχεύει να αποκτήσει πλήρη ιδιοκτησία του συλλόγου. Ο Αρντοΐνο είναι Ιταλός και υποστηρικτής της Γιουβέντους.

Ο Μάσιμο Μονάτσι, 50χρονος φίλαθλος της ομάδας, είπε στο Reuters ότι οι σημερινοί ιδιοκτήτες «δείχνουν συχνά αποστασιοποιημένοι». «Δυσκολεύομαι να φανταστώ τη “Γιούβε” χωρίς τους Ανιέλι, αλλά ίσως ήρθε η ώρα για μια αλλαγή ιδιοκτησίας, κάτι αδιανόητο μέχρι πριν από λίγα χρόνια», πρόσθεσε.