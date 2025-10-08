Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής με περιουσία άνω του ενός δισ. δολαρίων

0

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που φτάνει σε περιουσία άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με τον τελευταίο δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, που εκτιμά την καθαρή του αξία στα 1,4 δισ. δολάρια.

Ο 40χρονος επιθετικός γνώρισε νέα «οικονομική άνοδο» μετά το νέο συμβόλαιο με την Αλ Νασρ τον περασμένο Ιούνιο, αξίας άνω των 400 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ρονάλντο έχει κερδίσει πάνω από 550 εκατ. δολάρια σε μισθούς από το 2002 έως το 2023, ενώ η δεκαετής συνεργασία του με τη Nike του αποφέρει περίπου 18 εκατ. δολάρια ετησίως. Παράλληλα, συμφωνίες με Armani, Castrol και άλλες εταιρείες έχουν προσθέσει περισσότερα από 175 εκατ. δολάρια στην περιουσία του.

Η μεταγραφή του στην Αλ Νασρ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2023 τον έκανε τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στην Ιστορία, με ετήσιες αποδοχές 177 εκατ. λιρών (περίπου 237,5 εκατ. δολάρια), συν μπόνους και 15% μετοχικό μερίδιο στον σαουδαραβικό σύλλογο.

Ο Λιονέλ Μέσι έχει αποκομίσει πάνω από 600 εκατ. δολάρια προ φόρων στην καριέρα του, αλλά ο Ρονάλντο πλέον ανήκει σε μια ελίτ αθλητών δισεκατομμυριούχων, όπως οι Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τάιγκερ Γουντς και Ρότζερ Φέντερερ, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Πορτογάλος σταρ τόνισε πως δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Έχω ακόμη πάθος γι’ αυτό», είπε στη γιορτή των Portugal Football Globes.

«Η οικογένειά μου λέει πως ήρθε η ώρα να σταματήσω και με ρωτά γιατί θέλω να φτάσω τα 1.000 γκολ αφού έχω ήδη πάνω από 900. Όμως, μέσα μου δεν το βλέπω έτσι. Συνεχίζω να αποδίδω, να βοηθώ την ομάδα και την εθνική. Ξέρω ότι δεν έχω πολλά χρόνια μπροστά μου, αλλά αυτά που απομένουν θέλω να τα απολαύσω στο έπακρο».