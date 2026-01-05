Τέλος από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ρούμπεν Αμορίμ – Οι πιθανοί διαδοχοί του

0

Χρέη υπηρεσιασκού προπονητή αναλαμβάνει ο Ντάρεν Φλέτσερ

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που γνωστοποίησε σήμερα (5/1) το τέλος της συνεργασίας της με τον Ρούμπεν Αμορίμ, μια ημέρα μετά την ισοπαλία 1-1 στο «Έλαντ Ρόουντ» με τη Λιντς, η οποία βρίσκεται στην 16η θέση της κατάταξης στην Premier League και στο +8 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

«Με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είναι έκτη στην Premier League, η ηγεσία του συλλόγου πήρε απρόθυμα την απόφαση ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μια αλλαγή. Αυτή θα δώσει στην ομάδα την καλύτερη ευκαιρία για τον υψηλότερο δυνατό τερματισμό στην Premier League» αναφέρουν οι «κόκκινοι διάβολοι» στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν και προσθέτουν:

«Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Ρούμπεν για τη συμβολή του στο σύλλογο και του εύχεται τα καλύτερα για το μέλλον. Ο Ντάρεν Φλέτσερ θα καθοδηγήσει την ομάδα στον αγώνα με την Μπέρνλι την Τετάρτη».

Υπενθυμίζεται ότι ο 40χρονος Αμορίμ ανέλαβε επίσημα τα «ηνία» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν από 14 μήνες και συγκεκριμένα στις 11 Νοεμβρίου 2024, αντικαθιστώντας στο «τιμόνι» της ομάδας τον Έρικ τεν Χαγκ, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» τερμάτισαν 15οι στο πρωτάθλημα στο τέλος της πρώτης σεζόν του Πορτογάλου τεχνικού, ενώ ηττήθηκαν από την Τότεναμ στον τελικό του Europa League, με αποτέλεσμα να μη μετέχουν φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην τρέχουσα σεζόν η Γιουνάιτεντ έχει απολογισμό 8 νίκες, 7 ισοπαλίες και 5 ήττες στις πρώτες 20 αγωνιστικές της Premier League, ενώ αποκλείστηκε στον 2ο γύρο του League Cup από την Γκρίμσμπι της League Two (Δ΄ κατηγορίας).

Στοιχηματίζουν για τον επόμενο

Μετά την ανακοίνωση της απομάκρυνσης του Πορτογάλου προπονητή, οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν δημιουργήσει τις αποδόσεις για τους πιθανούς διαδόχους του.

Ανάμεσά τους, ο πρώην προπονητής της Τσέλσι και πρώην παίκτης-ανάμεσα σε άλλες ομάδες- του Ολυμπιακού, Έντσο Μαρέσκα (2009-10) αλλά και ο πρώην προπονητής των «ερυθρολεύκων», Μάρκο Σίλβα (2015-16).

Ακολουθούν οι 11 πιο πιθανοί υποψήφιοι:

Έτσο Μαρέσκα (πρώην προπονητής Τσέλσι), Όλιβερ Γκλάσνερ (Κρίσταλ Πάλας), Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ (πρώην ομοσπονδιακός της Αγγλίας), Τσάβι (πρώην προπονητής Μπαρτσελόνα), Μαουρίτσιο Ποτσετίνο (προπονητής των ΗΠΑ), Κιέραν ΜακΚίνα (Ίπσουιτς), Μάικελ Κάρικ (Μίντλεσμπρο), Μάρκο Σίλβα (Φούλαμ), Άντονι Ιραόλα (Μπόρνμουθ), Ουνάι Έμερι (Άστον Βίλα), Ζινεντίν Ζιντάν (τελευταία ομάδα η Ρεάλ Μαδρίτης το 2021).