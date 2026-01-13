Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδωσε κι επίσημα το «τιμόνι» στον Κάρικ ως το τέλος της σεζόν

0

Αναλαμβάνει υπηρεσιακός προπονητής έως το τέλος της σεζόν, μετά την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ

Ο Μάικλ Κάρικ ορίστηκε κι επίσημα το βράδυ της Τρίτης (13/1) υπηρεσιακός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έως το τέλος της σεζόν, μετά την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ νωρίτερα μέσα στον μήνα, καθώς ο σύλλογος της Premier League προσπαθεί με κάθε τρόπο να... σώσει μια απογοητευτική χρονιά.

Ο Κάρικ, πρώην ποδοσφαιριστής της Γιουνάιτεντ, θα πάρει άμεσα το «βάπτισμα του πυρός», καθώς το πρώτο του παιχνίδι θα είναι το ντέρμπι με τη δεύτερη της βαθμολογίας Μάντσεστερ Σίτι, στο Όλντ Τράφορντ, το Σάββατο (17/1).

«Ο Μάικλ είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και γνωρίζει ακριβώς τι απαιτείται για να κερδίζεις στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής ποδοσφαίρου του συλλόγου, Τζέισον Γουίλκοξ. «Είναι έτοιμος να ηγηθεί της ταλαντούχας και αποφασισμένης ομάδας παικτών μας για το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε τον σύλλογο με στόχο τη σταθερή και διαρκή επιτυχία».

Ο 44χρονος πρώην προπονητής της Μίντλεσμπρο αναλαμβάνει μια ομάδα σε κρίση, η οποία βρίσκεται στην 7η θέση της Premier League -17 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ- και έχει αποκλειστεί και από τα δύο εγχώρια κύπελλα (FA Cup και League Cup).

«Το να έχω την ευθύνη να ηγηθώ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι τιμή», δήλωσε ο Κάρικ. «Γνωρίζω τι απαιτείται για να πετύχεις εδώ η προσοχή μου είναι τώρα στο να βοηθήσω τους παίκτες να φτάσουν τα στάνταρ που απαιτούμε σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο, τα οποία γνωρίζουμε ότι αυτή η ομάδα είναι απολύτως ικανή να αποδώσει.

Υπάρχουν ακόμη πολλά για τα οποία αξίζει να παλέψουμε αυτή τη σεζόν. Είμαστε έτοιμοι να συσπειρώσουμε τους πάντες και να προσφέρουμε στους φιλάθλους τις εμφανίσεις που αξίζουν για τη διαχρονική τους στήριξη». Ο αποκλεισμός από το FA Cup, με την εντός έδρας ήττα 2-1 από την Μπράιτον την Κυριακή (11/1) αφήνει τη Γιουνάιτεντ μπροστά στη συντομότερη σεζόν της από το 1914-15, με μόλις 40 αγώνες.

Πρόκειται για επιστροφή σε γνώριμα λημέρια για τον Κάρικ, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως υπηρεσιακός προπονητής το 2021, μετά την απομάκρυνση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Πηγή από τον αγγλικό σύλλογο ανέφερε ότι εξετάστηκαν τρεις υποψήφιοι, με τα βρετανικά Μέσα να μεταδίδουν ότι ο Σόλσκιερ ήταν μεταξύ αυτών.

Μετά τη «θυελλώδη» θητεία του Αμορίμ, η Γιουνάιτεντ είχε δώσει προσωρινά τα ηνία στον πρώην συμπαίκτη του Κάρικ και προπονητή της ομάδας Κ18, Ντάρεν Φλέτσερ, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να πετύχει νίκη στα δύο παιχνίδια του, έχοντας και ισοπαλία 2-2 με την ουραγό Μπέρνλι στο πρωτάθλημα.

«Ο σύλλογος θα ήθελε να καταγράψει την ευγνωμοσύνη του προς τον Ντάρεν Φλέτσερ για την ηγεσία του την τελευταία εβδομάδα», ανέφερε η ανακοίνωση. «Ο Φλέτσερ θα παραμείνει ως επικεφαλής προπονητής της ομάδας Κ18, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη παικτών έτοιμων να αγωνιστούν σε μια νικήτρια πρώτη ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

Ο Κάρικ φέρνει στο Ολντ Τράφορντ το «DNA» της «παλιάς», νικήτριας, Γιουνάιτεντ, έχοντας καταγράψει 464 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις ως παίκτης του συλλόγου, με πέντε πρωταθλήματα Premier League και ένα Champions League.

Η προπονητική του εμπειρία περιλαμβάνει μια θητεία με σκαμπανεβάσματα στη Μίντλεσμπρο της δεύτερης κατηγορίας, όπου αρχικά έκανε θαύματα μετά την ανάληψη της ομάδας τον Οκτώβριο του 2022, όταν βρισκόταν στην 21η θέση της Championship.

Ο Κάρικ άλλαξε γρήγορα την εικόνα, οδηγώντας τη Μίντλεσμπρο στην 4η θέση και στα play off στην πρώτη του σεζόν, ενώ την επόμενη χρονιά έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του League Cup.

Ωστόσο, η Μίντλεσμπρο δεν κατάφερε να προβιβαστεί, τερματίζοντας 8η και 10η στις δύο τελευταίες του σεζόν, γεγονός που οδήγησε στην απομάκρυνσή του τον Ιούνιο του περασμένου έτους, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.