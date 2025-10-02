Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα γίνει τελικά στο «Μονζουίκ»

0

Η ανακοίνωση των Καταλανών

Τελικά στο «Μονζουίκ» θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία (21/10), με τους Καταλανούς να το ανακοινώνουν και επίσημα.

Οι «μπλαουγκράνα» μέσω επίσημης ανακοίνωσης γνωστοποίησαν πως το ματς θα διεξαχθεί στο «Μονζουίκ» και όχι στο νέο «Καμπ Νου», όπως είχε διαρρεύσει.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο τρίτος αγώνας που αντιστοιχεί στη φάση των ομίλων του Champions League, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 7:45 μ.μ., εναντίον του Ολυμπιακού, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys. Ο Σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται για την απόκτηση των απαραίτητων διοικητικών αδειών για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τις επόμενες ημερομηνίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Μπαρτσελόνα εργάζεται πάνω στις νέες τροποποιήσεις που το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης κοινοποίησε στον Σύλλογο την περασμένη εβδομάδα.

Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη και τους οπαδούς της για την κατανόηση και την υποστήριξή τους σε μια τόσο περίπλοκη και συναρπαστική διαδικασία όπως η επιστροφή στο νέο Spotify Camp Nou.