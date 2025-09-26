Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα τον Φρανκ Ντιλικινά

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα τον Φρανκ Ντιλικινά

Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε για 1+1 χρόνια

Παίκτης του Ολυμπιακού κι επίσημα εδώ και λίγη ώρα είναι ο Φρανκ Ντιλικινά.

Ο Ντιλικινά υπέγραψε για 1+1 χρόνια και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Δεν είναι απίθανο να ακολουθήσει και την «ερυθρόλευκη» αποστολή στην Ισπανία για τη διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκας απέναντι σε Μπασκόνια (30/9) και Ρεάλ (2/9), προκειμένου να αρχίσει να προσαρμόζεται.

H ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina. Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.

Το who is whο

Όνομα: Frank Ntilikina

Γεννήθηκε: 28/07/1998

Υπηκοότητα: Γαλλία

Ύψος: 1.94μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

2015–2017 SIG Strasbourg

2017–2021 New York Knicks

2021–2023 Dallas Mavericks

2023–2024 Charlotte Hornets

2024–2025 Partizan

Οι περσινοί αριθμοί του…

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε συλλογικό επίπεδο

  • Πρωταθλητής Σερβίας (2025)
  • Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)

Σε Εθνικό επίπεδο

  • Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)
  • Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)
  • Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)
  • Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)
  • Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)

Σε ατομικό επίπεδο

  • Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)
  • MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)