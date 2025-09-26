Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα τον Φρανκ Ντιλικινά

Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε για 1+1 χρόνια
Παίκτης του Ολυμπιακού κι επίσημα εδώ και λίγη ώρα είναι ο Φρανκ Ντιλικινά.
Ο Ντιλικινά υπέγραψε για 1+1 χρόνια και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Δεν είναι απίθανο να ακολουθήσει και την «ερυθρόλευκη» αποστολή στην Ισπανία για τη διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκας απέναντι σε Μπασκόνια (30/9) και Ρεάλ (2/9), προκειμένου να αρχίσει να προσαρμόζεται.
H ανακοίνωση:
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina. Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.
Το who is whο
Όνομα: Frank Ntilikina
Γεννήθηκε: 28/07/1998
Υπηκοότητα: Γαλλία
Ύψος: 1.94μ.
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες Ομάδες
2015–2017 SIG Strasbourg
2017–2021 New York Knicks
2021–2023 Dallas Mavericks
2023–2024 Charlotte Hornets
2024–2025 Partizan
Οι περσινοί αριθμοί του…
Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Σε συλλογικό επίπεδο
- Πρωταθλητής Σερβίας (2025)
- Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)
Σε Εθνικό επίπεδο
- Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)
- Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)
- Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)
- Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)
- Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)
Σε ατομικό επίπεδο
- Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)
- MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)