Κύπελλο Ελλάδας: Το πρώτο του παιχνίδι δίνει ο Ολυμπιακός στη League Phase

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει η 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στην πρεμιέρα, από το λεγόμενο «Big-5» μόνο ο ΠΑΟΚ είχε απώλεια, ωστόσο τόσο οι «ασπρόμαυροι» όσο και ο Παναθηναϊκός έχουν αυτήν την εβδομάδα υποχρεώσεις για το UEFA Europa League.

Το σπουδαιότερο, βάσει ονομάτων, παιχνίδι της αγωνιστικής διεξάγεται στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Ο Αστέρας Τρίπολης, σκιά του περυσινού καλού εαυτού του, υποδέχεται τον Ολυμπιακό που έρχεται από δυο σερί ισοπαλίες με Πάφο (0-0) και Παναθηναϊκό (1-1).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των Πειραιωτών από την οποία απουσιάζουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, ενόψει του δύσκολου σερί αγώνων που έχει ο νταμπλούχος Ελλάδας.

Οι άλλοι τρεις αντίπαλοι του στο Κύπελλο είναι ο Ηρακλής, η Ελλάς Σύρου και ο Βόλος.

Eκτός έμειναν οι Τζολάκης, Ρέτσος, Ροντινέι, Ορτέγκα, Γιάρεμτσουκ, Ζέλσον Μαρτίνς και Σιπιόνι ενώ μέσα για πρώτη φορά φέτος είναι ο Βέζο.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Από ισοπαλία έρχεται κι η ΑΕΚ (το 1-1 στο AEL FC Arena) που περιμένει τον Παναιτωλικό, ο οποίος έμεινε όρθιος στην Τούμπα (0-0 με ΠΑΟΚ).

Σε Πανθεσσαλικό και AEL FC Arena διεξάγονται δυο αναμετρήσεις ανάμεσα σε ομάδες της Super League: ο φορμαρισμένος Βόλος περιμένει τον Ατρόμητο και η ΑΕΛ φιλοξενεί τον... φοβερό και τρομερό Λεβαδειακό που στα δυο τελευταία παιχνίδια του πέτυχε οκτώ γκολ (4-1 τον ΠΑΟΚ και 4-0 τον ΟΦΗ), αντίστοιχα.

Ο ΟΦΗ παίζει στο Ελ Πάσο με την Athens Kallithea FC, ενώ αναμετρήσεις, ανάμεσα σε ομάδες της Super League 2 είναι εκείνες που θα γίνουν σε Ερμούπολη και Καυτανζόγλειο, καθώς η Ελλάς Σύρου κοντράρεται με το Αιγάλεω και ο ΠΟΤ Ηρακλής περιμένει την Ηλιούπολη των πολλών αλλαγών σε όλα τα επίπεδα, αντίστοιχα.

Τρίτη 23/09

Καβάλα-Κηφισιά 1-1

Άρης-Μαρκό (20:00)

Τετάρτη (24/09)

Athens Kallithea-ΟΦΗ (15:00)

Βόλος-Ατρόμητος (15:00)

Ελλάς Σύρου-Αιγάλεω (16:30)

Asteras AKTOR-Ολυμπιακός (17:00)

ΑΕΚ-Παναιτωλικός (19:00)

ΑΕΛ Novibet-Λεβαδειακός (19:00)

Πέμπτη (25/09)