Conference League: Δύσκολη αποστολή για την ΑΕΚ στην Τουρκία κόντρα στην πρωτοπόρο της διοργάνωσης Σαμσουνσπόρ

0

Η Ένωση θέλει μία ακόμη νίκη για να προκριθεί στα νοκ άουτ

Μετά τον θρίαμβο της Φλωρεντίας, η ΑΕΚ κρατάει πλέον στα χέρια της το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση του Conference League. Μπορεί να το σφραγίσει σε μία από τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, αρχής γενομένης από σήμερα (19:45, Cosmote Sport 4) και τον αγώνα με τη Σαμσουνσπόρ στην Σαμψούντα.

Δύσκολη αποστολή, σαφώς, για την Ένωση, δυσκολότερη ακόμα κι από αυτό του «Αρτέμιο Φράνκι» όπου η Ένωση επικράτησε 1-0 της Φιορεντίνα, αλλά η ΑΕΚ βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση και θέλει να το εξαργυρώσει. Οι Τούρκοι είναι πρωτοπόροι με 10 βαθμούς στην «παρθενική» ευρωπαϊκή παρουσία στα 60 χρόνια Ιστορίας του συλλόγου. Το καλοκαίρι αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό στα play off του Europa League, ωστόσο παραμένει αήττητη και χωρίς να έχει δεχθεί γκολ στην έδρα της (0-0 με τον ΠΑΟ και δύο νίκες με 3-0 στη League Phase του Conference League).

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ζίνι, Γκατσίνοβιτς, Πιερό στο προτελευταίο ματς της League Phase. Ακόμα κι αν αποτύχει η ΑΕΚ έχει ακόμα ένα «κανονάκι» την επόμενη Πέμπτη (18/12) εναντίον της Κραϊόβα στην «OPAP Arena». Αυτή τη στιγμή ο «Δικέφαλος» έχει 7 βαθμούς, οι 10 δίνουν σίγουρη πρόκριση στα νοκ άουτ, ενώ οι 11 και με την πολύ καλή διαφορά τερμάτων της ελληνικής ομάδας (+5) ίσως αποδειχτούν αρκετοί ακόμα και για οκτάδα, άρα απευθείας πρόκριση στους «16».

Διαιτητής: Ζερεμί Πινιάρ (Γαλλία)

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (Τόμας Ράις): Κοτσούκ, Γιαβρού, Μπορέβκοβιτς, Φαν Ντρόινγκελεν, Τόμασον, Μακουμπού, Κιλίντς, Χόλσε, Τζιφτ, Μουσάμπα, Μουαντιματζί

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Μάνταλος, Ελίασον, Γιόβιτς.