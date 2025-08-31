Ευρωμπάσκετ 2025: Καταιγιστική η Εθνική «διέλυσε» την Γεωργία και έκανε το τρία στα τρία

0

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε με 94-53

Η Εθνική Ανδρών... σκόρπισε τη Γεωργία, «αρπάζοντας» το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025 και βάζοντας πλώρη για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης του 3ου ομίλου, που θα την βοηθήσει να αποφύγει τα... μεγαθήρια (Σερβία, Γερμανία, Γαλλία και Τουρκία) μέχρι τα ημιτελικά.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, με προσήλωση στην άμυνα και 14/25 τρίποντα(!), συνέτριψε με 94-53 το σύνολο του Αλεξάντερ Τζίκιτς, για την 3η αγωνιστική, γράφοντας το 3/3 και υποχρεώνοντας τη Γεωργία στη 2η ήττα της.

Επόμενος αντίπαλος της «γαλανόλευκης» η Βοσνία/Ερζεγοβίνη (2/9, 15:00).

Το ματς

Η Εθνική παρατάχθηκε απέναντι στη Γεωργία γνωρίζοντας πως έχει να αντιμετωπίσει μια σκληρή ομάδα, που πολλές φορές παίζει στα όρια του φάουλ. Από την αρχή, ο Παπανικολάου και ο Μήτογλου έκαναν σπουδαία δουλειά στην άμυνα, ενώ στην επίθεση ο Σλούκας έδωσε ιδανικό ρυθμό, με μοναδική εξαίρεση ένα λάθος στα πρώτα λεπτά. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, σκοράροντας για το 11-22, με την Εθνική να έχει ήδη τέσσερις επιτυχημένους αιφνιδιασμούς και 4/5 τρίποντα στο ενεργητικό της!

Ο Greek Freak ολοκλήρωσε τα πρώτα 8:45 στο παρκέ με 8 πόντους, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4/4 δίποντα, πριν περάσει στον πάγκο, έχοντας ήδη αφήσει «προίκα» μια διψήφια διαφορά. Ωστόσο, το πρόβλημα στα αμυντικά ριμπάουντ παρέμεινε εμφανές, καθώς η Γεωργία, παρά το γεγονός ότι ο Γκόγκα Μπιτάτζε έμεινε στον πάγκο, κατέβασε έξι επιθετικά ριμπάουντ.

Οι Γεωργιανοί, παίζοντας από νωρίς με αρκετούς αναπληρωματικούς, ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο με 4/16 σουτ και πέντε λάθη, απέναντι στην Ελλάδα που μοίρασε 7 ασίστ και έκανε 5 κλεψίματα. Στη συνέχεια, εκμεταλλεύτηκαν την απουσία του Γιάννη από το παρκέ και μείωσαν σε 17-22. Πάντως, ο Σπανούλης δοκίμασε ένα ασυνήθιστο σχήμα, με τους Μήτογλου και Κώστα Αντετοκούνμπο στη ρακέτα και τον Σαμοντούροβ στο «3». Η Εθνική βρήκε ρυθμό μέσα από την άμυνά της, έτρεξε σερί 8-0, ξέφυγε με 22-36 και άρχισε να χτίζει διαφορά ασφαλείας.

Ο Γιάννης ήταν ασταμάτητος στο ανοιχτό γήπεδο και η ομάδα πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 29-46, πραγματοποιώντας κυρίαρχη εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Πρώτοι σκόρερ για την Ελλάδα ήταν οι Αντετοκούνμπο (16 π.) και Μήτογλου (15 π.), που σημείωσαν μαζί τους 31 από τους 46 πόντους της ομάδας!

Η τρίτη περίοδος άνοιξε με το τρίποντο του Γιάννη από τη γωνία, τον Παπανικολάου να σκοράρει πίσω από τα 6.75 μ. για το 32-57 στο 22’ και την Εθνική να φτάνει τα 8/11 τρίποντα! Παράλληλα, η ελληνική ομάδα βελτίωσε τις επιδόσεις της στα ριμπάουντ και ο Γ. Αντετοκούνμπο εκτόξευσε τη διαφορά στο +32, σκοράροντας για το 32-64. Η Εθνική συνέχισε στο ίδιο τέμπο, δίνοντας συνεχώς ανοδικές τάσεις στη διαφορά και επικρατωντας με 93-54, κάνοντας το 3-0 στον όμιλο της Λεμεσού.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94

Πηγή: gazzetta