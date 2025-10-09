Προκριματικά Μουντιάλ: Δυσκόλεψε ο δρόμος για την Ελλάδα μετά την ήττα στην Σκωτία

0

Οι γηπεδούχοι με ανατροπή επικράτησαν με 3-1

Προηγήθηκε η Εθνική Ελλάδας κόντρα στη Σκωτία, στη συνέχεια όμως δέχθηκε τρία γκολ και ηττήθηκε με 3-1 και πλέον δυσκολεύει πολύ η πρόκριση στο Μουντιάλ 2026. Τώρα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είναι στην 3η θέση του ομίλου και την Κυριακή έχει άλλη μια δύσκολη αποστολή στην έδρα της Δανίας.

Το ματς

Η Εθνική μας ομάδα ήταν εκείνη που έφτασε πολύ κοντά στο το κάνει το 0-1 στο 7ο λεπτό του πρώτου 45λεπτου. Έπειτα από συνεργασία των Μπακασέτα - Τζόλη η μπάλα γύρισε προς τον Παυλίδη που όμως δεν τη βρήκε από θέση βολής και έτσι χάθηκε τεράστια φάση. Η Ελλάδα απείλησε ξανά στο 14' έπειτα από πλαγιοκόπηση του Βαγιαννίδη. Στη συνέχεια ένα σουτ του Τσιμίκα έφυγε ψηλά και άουτ.

Η Σκωτία έψαξε αντίδραση αλλά χωρίς να βγάλει κάτι το ουσιώδες ή κάποια φάση σούπερ απειλητική. Στη συνέχεια ο ρυθμός άρχισε κάπως να πέφτει με την Εθνικη πάντως να πιέσει αισθητά και με πρέσινγκ ψηλά. Στο 33' ένα σουτ του Παυλίδη εκτός περιοχής άλλαξε πορεία από κόντρα αλλά κατέληξε στα χέρια του αντίπαλου πορτιέρε.

Στο 44' ο διαιτητής Έσκας θα έβγαζε κίτρινη στον Ζαφείρη θεωρώντας ότι πήγε να εκβιάσει πέναλτι σε πτώτη του στην περιοχή. Ο χρόνος είχε αρχίσει να κυλά για τα καλά για να φτάσουμε στο τέλος του πρώτου 45λεπτου. Η Ελλάδα είχε την πολύ καλή στιγμή του Παυλίδη, ήταν ένα κλικ καλύτερη των Σκωτσέζων αλλά αυτήν την υπεροχή δεν κατάφερε να τη μετουσιώσει σε ένα γκολ που θα της έδινε το αβαντάζ προτού βρεθεί στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Στην επανάληψη ο Παυλίδης ήταν και πάλι εκείνος που βρέθηκε σε ευκαιρία της Εθνικής μας ομάδας σε ξεκίνημα ημιχρόνου. Στο 47' από τη σέντρα του Τσιμίκα ο Παυλίδης πήρε την κεφαλιά με τη μπάλα να φεύγει έξω. Στο 53' η Σκωτία επιχείρησε να απειλήσει από φάουλ του Ρόμπερτσον αλλά δεν της βγήκε επικίνδυνη - για την εστία του Τζολάκη - φάση. Στο 54' ο Μασούρας βρέθηκε απέναντι στον Γκαν αλλά σούταρε δυνατά και πολύ άουτ.

Στο 62ο λεπτό η Ελλάδα έβαλε το πρώτο γκολ του αγώνα. Έπειτα από ωραία συνεργασία της Εθνικής υπήρξε κάθετη του Μασούρα, ο Τζόλης πέρασε την μπάλα στον Μπακασέτα, ο οποίος έκανε το γύρισμα, ο Παυλίδης εκτέλεσε, η μπάλα κόντραρε και στην επαναφορά ο Τσιμίκας άνοιξε το σκορ με δεξί σουτ, βρίσκοντας πρώτη φορά δίχτυα με την Ελλάδα. Η χαρά των διεθνών μας ήταν πρακτικά μόνο για 2 λεπτά.

Στο 64' η άμυνα μας δεν έδιωξε δυνατά εκτός περιοχής, η μπάλα έμεινε εκεί και ο Κρίστι από κοντά έκανε το 1-1 που έπειτα από VAR check για οφσάιντ μέτρησε. Η Σκωτία στην πρώτη τόσο καλή της φάση βρήκε και το γκολ που είνα κάπως άδικο από αγωνιστικής πλευράς αλλά αυτό προέκυψε και από την έλλειψη σωστής αντίδρασης από τους διεθνείς μας. Στο 75' ο Άνταμς βρέθηκε ανενόχλητος απέναντι στον Τζολάκη και αστόχησε στο σουτ του.

Στο 80ό λεπτό η Σκωτία έκανε την ανατροπή και το 1-2. Από την εκτέλεση φάουλ του Ρόμπερτσον η μπάλα «κόλλησε» στην πειροχή και από τις κόντρες έφτασε στον Φέργκιουσον, ο οποίος με δυνατό σουτ νίκησε τον Τζολάκη για το 2-1. Και εδώ υπήρξε κάκιστη αντίδραση των παικτών της Εθνικής μας και λανθασμένες τοποθετήσεις και φυσικά και σε σχέση με τις εναέριες μονομαχίες. Στις καθυστερήσεις ο Καρέτσας είχε εξαιρετική κίνηση και σουτάρα που αποκρούστηκε σε μία ενέργειά του που χειροκροτήθηκε και από τους Σκωτσέζους. Στο 93ο λεπτό έπειτα από λάθος του Τζολάκη ήρθε και το 3-1 από τον Ντάικς που πήρε τη μπάλα από τον διεθνή γκολκίπερ καθώς την έχασε ενώ προσπαθούσε να μην βγει η μπάλα κόρνερ.

ΣΚΩΤΙΑ: Γκαν, Χίκεϊ (57' λ.τρ. Ράλστον), Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον (92' ΜακΚένα), ΜακΤομινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν, Γκάνον Ντόακ (57' Γκίλμουρ), Κρίστι (83' Τίερνι) και Άνταμς (83' Ντάικς).

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Ζαφείρης (83' Μουζακίτης), Κουρμπέλης (83' Μάνταλος), Παυλίδης (72' Καρέτσας), Μπακασέτας (72' Κωνσταντέλιας), Τζόλης και Μασούρας (72' Ιωαννίδης)

