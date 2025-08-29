Conference League: Δείτε τους αντιπάλους της ΑΕΚ στη League Phase

0

Γνώριμες ομάδες στον δρόμο της Ένωσης

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς επιβλήθηκε με 2-0 της Άντερλεχτ και πήρε την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Πριν λίγη ώρα ολοκληρώθηκε και η κλήρωση για τη League Phase της διοργάνωσης.

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ θα είναι οι: Φιορεντίνα (Εκτός), Σάμροκ Ρόβερς (Εντός), Τσέλιε (Εκτός), Αμπερντίν (Εντός), Σάμσουνσπορ (Εκτός) και Κραιόβα (Εντός).

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase: