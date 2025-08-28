Ευρωμπάσκετ 2025: Με το δεξί η πρεμιέρα της Εθνικής, που επιβλήθηκε της Ιταλίας

0

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα νίκησε με 75-66

Μόλις ξεπέρασε το άγχος της πρεμιέρας, η Εθνική Ανδρών κυριάρχησε στο παρκέ, μπαίνοντας «με το δεξί» στο Ευρωμπάσκετ 2025. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 75-66 της Ιταλίας, στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου στη Λεμεσό και πλέον επικεντρώνεται στο «δύο στα δύο» στο ματς που ακολουθεί με την «οικοδέσποινα» Κύπρο (30/8, 18:15).

Μεγάλη εμφάνιση με το... καλησπέρα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, σε 29 λεπτά συμμετοχής.

Το ματς

Η Εθνική βρήκε ρυθμό μέσα από την άμυνά της απέναντι στην Ιταλία, που στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Νικολό Μέλι. Οι άμυνες είχαν τον κυρίαρχο λόγο στα πρώτα τρία λεπτά του ματς, με τους Ιταλούς να ανοίγονται σε όλο το γήπεδο για να καθυστερήσουν το κατέβασμα της μπάλας και έπειτα να ντουμπλάρουν στο ποστάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με δύο ψηλούς. Την ίδια στιγμή, ο Κώστας Παπανικολάου ήταν πολύ καλός πάνω στον Σιμόνε Φοντέκιο, με την Ελλάδα να προηγείται με 15-12.

Ακολούθως, τα τρίποντα των Παπανικολάου και Βασίλη Τολιόπουλου ανέβασαν τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα στο φινάλε της πρώτης περιόδου (22-12). Η αμυντική πεντάδα της Ελλάδας με Καλαϊτζάκη, Παπανικολάου, Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο έδωσε σερί 9-0, κάνοντας εξαιρετική δουλειά στο δεκάλεπτο πάνω στον Φοντέκιο, ο οποίος είχε 0/4 σουτ σε αυτό το διάστημα!

Η Ελλάδα έβγαλε μεγάλες άμυνες, με μοναδικό ψεγάδι τη δράση του Μέλι, έχοντας 11 κερδισμένα ριμπάουντ και μόλις ένα χαμένο. Η Εθνική έπαιξε άμυνα για σεμινάριο, αφήνοντας τους Ιταλούς στα 5/18 σουτ στην πρώτη περίοδο και κυριαρχώντας στα ριμπάουντ, έχοντας όμως ως αδυναμία την πολύ χαμηλή δημιουργία, με μόλις 1 ασίστ για 4 λάθη. Στη συνέχεια οι Ιταλοί άρχισαν να ανανεώνουν τις κατοχές και να βρίσκουν σκορ, μειώνοντας σε 30-23 με το τρίποντο του Παγιόλα.

Τα επιθετικά ριμπάουντ της Ιταλίας έγιναν απειλή για την Εθνική Ανδρών, με τους παίκτες του Τζανμάρκο Ποτζέκο να έχουν καλή κυκλοφορία της μπάλας, να βγάζουν πολλά ελεύθερα μακρινά σουτ και να μένουν κοντά στο σκορ χάρη στις δεύτερες ευκαιρίες. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 36-32. Το +4 της ανάπαυλας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον ασταμάτητο Γιάννη, ο οποίος είχε 14 πόντους με 7/10 σουτ και 4 ριμπάουντ.

Άμυνα και Γιάννης

Η Ιταλία πίεσε όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκεί, σκοράροντας εννιά συνεχόμενους πόντους για την Εθνική που προηγήθηκε με 48-41 στα 3:50 για το τέλος της τρίτης περιόδου! Μάλιστα, ο Θανάσης σκόραρε από κοντά και στη συνέχεια έβγαλε την άμυνα, πανηγυρίζοντας έξαλλα προς την κερκίδα! O Ντόρσεϊ από τη γραμμή των βολών ανέβασε τη διαφορά στο +11 (52-41, 27’) για την ελληνική ομάδα που ισορρόπησε την μάχη των ριμπάουντ, έβαλε περισσότερη σκληράδα στις προσωπικές μονομαχίες και με τον Γιάννη να την κρατάει στα δύσκολα, βρήκε τον τρόπο να απομακρυνθεί λίγο περισσότερο από τους Ιταλούς.

Ανεξαρτήτως των δυσκολιών που αντιμετώπισε και των προσαρμογών που χρειάστηκε, η Ελλάδα είχε δεχθεί μόλις 53 πόντους στα μέσα της τέταρτης περιόδου, αφήνοντας τους Ιταλούς στο 34% εντός πεδιάς και δείχνοντας χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά, οι Ιταλοί έκαναν την ύστατη προσπάθεια, με τον Φοντέκιο να σκοράρει για πρώτη φορά στο ματς, μειώνοντας σε 66-60 στα 3:55 για το τέλος! Και εκεί που η Ιταλία απειλούσε, ο Θανάσης πέτυχε μεγάλο τρίποντο για το 71-61 στο 38'!

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66

Πηγή: gazzetta