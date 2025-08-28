Conference League: Η ΑΕΚ «παίζει τα ρέστα» της κόντρα στην Άντερλεχτ για να συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase

0

Να μην μείνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά εκτός Ευρώπης, θα επιδιώξουν οι «κιτρινόμαυροι»

Να μην πάει χαμένη η προσπάθεια των Βρυξελλών! Αυτό είναι το σύνθημα που διαπνέει τον οργανισμό της ΑΕΚ για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια (21:00, Cosmote Sport 2). Το 1-1 του «Κονστάντ βάντεν Στοκ» ήταν ένα άκρως θετικό αποτέλεσμα, που δίνει στην Ένωση δικαίωμα να ελπίζει βάσιμα ότι θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Conference League.

Στην προσπάθειά αυτή ο Μάρκο Νίκολίτς δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Πέτρο Μάνταλο και τον τραυματία Περέιρα, ενώ η ΠΑΕ κρατάει κλειστά χαρτιά όσον αφορά την κατάσταση βασικών παικτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα: Γιόβιτς, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς είναι αμφίβολοι και σίγουρα δεν θα βρίσκονται στο 100% ακόμα κι αν προλάβουν να μπουν στην αποστολή.

Οι Βέλγοι, από την πλευρά τους, έδειξαν ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να κάνουν τη «ζημιά» και το 1-1 μόνο για εφησυχασμό της ΑΕΚ δεν προσφέρεται.

Διαιτητής: Ροχίτ Ζαγκί (Νορβηγία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Κουτέσα, Πινέδα, Πιερό.

ΆΝΤΕΡΛΕΧΤ (Μπέσνικ Χάσι): Κούζμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστινσον, Ντε Κατ, Ουέρτα, Λανσάνα, Αζάρ), Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ

ΠΑΕ ΑΕΚ: Όλοι μαζί στηρίζουμε και προστατεύουμε την ομάδα, είμαστε ήδη τιμωρημένοι με μια αγωνιστική με αναστολή

Η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανακοίνωσή της ζητά από τους φιλάθλους να προστατεύσουν την έδρα και να στηρίξουν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς με τη φωνή τους στο αποψινό παιχνίδι με την Άντερλεχτ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Για την αποψινή (28/8, 21.00) αναμέτρηση με την Άντερλεχτ για τα Play Offs του UEFA Conference League, οι θύρες της OPAP Arena θα ανοίξουν στις 18.00.

Παρακαλούμε τους φίλους της ομάδας μας για την όσο το δυνατό πιο έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία σας δεδομένης της πληρότητας που θα έχει και απόψε το γήπεδο μας.

Παρακαλούμε, επίσης, για την μεγάλη σας προσοχή στα θέματα ασφάλειας και τήρησης μέτρων τάξης.

Αποφύγετε να προσεγγίσετε το γήπεδο χωρίς εισιτήριο, μην έχετε μαζί σας οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείμενο, κράνος μηχανής, σάκο ή σακίδιο. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό με πολιτικό, ρατσιστικό, υβριστικό προσβλητικό ή αντιαθλητικό περιεχόμενο.

Θυμίζουμε ότι είμαστε ήδη τιμωρημένοι με μια αγωνιστική με αναστολή για άναμμα καπνογόνων – βεγγαλικών. Η ποινή είναι κλείσιμο των θυρών 19-21-23-25.

Το σύστημα καμερών ασφαλείας της OPAP Arena θα είναι σε λειτουργία υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. Αποφύγετε να θέσετε τον εαυτό σας σε οποιονδήποτε κίνδυνο λόγω παραβατικών ενεργειών.

Σας περιμένουμε στην OPAP Arena σε μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή βραδιά. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στηρίζουμε και προστατεύουμε την ΑΕΚ».