Champions League: Ο Ολυμπιακός μαθαίνει σήμερα τους αντιπάλους του στη League Phase

0

Πού θα δείτε την κλήρωση

Οι 36 ομάδες της League Phase του Champions League έγιναν γνωστές μετά και το πέρας των playoffs της διοργάνωσης, με τους τρεις Έλληνες (Παυλίδη, Τζόλη, Χατζηδιάκο) να παίρνουν μαζί με τις ομάδες τους (Μπενφίκα, Μπριζ, Κοπεγχάγη) τα τρία τελευταία εισιτήρια.

Στην κλήρωση της Πέμπτης (28/8, 19:00, MEGA News/Cosmote Sport 1) στο Μόντε Κάρλο θα βρίσκεται φυσικά και ο Ολυμπιακός που είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας και πλέον γνωρίζει κάθε πιθανό αντίπαλό του στον δρόμο των αστεριών.

Θυμίζουμε πως σε αντίθεση με το προηγούμενο φορμάτ της φάσης των ομίλων, από την περσινή σεζόν οι συμμετέχουσες ομάδες κληρώνονται με δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας (1ο,2ο,3ο,4ο) στη League Phase που θα ολοκληρωθεί μέσα σε οκτώ αγωνιστικές, με 4 εντός και 4 εκτός έδρας αγώνες.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Champions League:

1ο γκρουπ δυναμικότητας: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ, Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ δυναμικότητας: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Μπριζ

3ο γκρουπ δυναμικότητας: Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Ολυμπιακός, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο Γκλιμτ, Μαρσέιγ

4ο γκρουπ δυναμικότητας: Κοπεγχάγη, Μονακό, Γαλατασαράι, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Καραμπάγκ, Αθλέτικ, Νιουκάστλ, Καϊράτ, Πάφος

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26