Παίκτης του Ολυμπιακού για τα επόμενα 2,5 χρόνια ο Ταϊρίκ Τζόουνς

0

Ο 28χρονος Αμερικανός αναμένεται το μεσημέρι στην Αθήνα

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ και να βάζει τέλος σε ένα θέμα που απασχόλησε έντονα το μεταγραφικό ρεπορτάζ.

Ο 28χρονος (2.06μ.) υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών, λίγη ώρα μετά την οριστική λύση της συνεργασίας του με την Παρτίζαν.

Ο Τζόουνς προέρχεται από μία γεμάτη παρουσία στην EuroLeague με την ομάδα του Βελιγραδίου, μετρώντας 17 συμμετοχές στη φετινή διοργάνωση. Σε αυτές είχε κατά μέσο όρο 10,6 πόντους, 6,1 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,2 κλεψίματα σε 23 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα συμμετοχής, αποτελώντας βασικό κομμάτι της γραμμής ψηλών της Παρτίζαν.

Η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Tyrique Jones. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 03/05/1997

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 2.06μ.

Θέση: Σέντερ

Προηγούμενες ομάδες

Xavier (2016–2020)

Wonju DB Promy (2020)

Hapoel Tel Aviv (2020–2021)

Victoria Libertas (2021–2022)

Türk Telekom (2022–2023)

Anadolu Efes (2023–2024)

Partizan (2024-2026)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Στην φετινή Ευρωλίγκα σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στην Αδριατική λίγκα σε σύνολο 10 αγώνων είχε μέσο όρο 5.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Αδριατικής λίγκας (2025)

Ατομικές

MVP των τελικών της Αδριατικής λίγκας (2025)

MVP του τουρκικού πρωταθλήματος (2023)

Πρώτος ριμπάουντερ στο Ιταλικό Πρωτάθλημα (2022)».

Ο Αμερικανός ψηλός αναμένεται σήμερα στην Αθήνα με πτήση από το Βελιγράδι το μεσημέρι (15:05).

Πλέον, θα συνθέτει μία πολύ δυνατή τριάδα μαζί με τους Μιλουτίνοφ και Χολ στη γραμμή των ψηλών του Ολυμπιακού, που δείχνει τις φετινές προθέσεις του αποκτώντας με την υπογραφή των Αγγελόπουλων έκτο παίκτη με αγορά μόνο στην τρέχουσα σεζόν.

Είχαν προηγηθεί οι Γουόρντ, Χολ Καραγιαννίδης, Νετζήπογλου και Νιλικίνα.

Η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον Ταϊρίκ Τζόουνς το πρωί της Δευτέρας (5/1) και ο Ολυμπιακός προανήγγειλε αμέσως την απόκτηση του εκρηκτικού Αμερικανού σέντερ, με gif του Άγιου Βασίλη που κάπως άργησε φέτος, αλλά έφερε ένα πολύ μεγάλο δώρο στους Πειραιώτες στις 5 του Γενάρη!