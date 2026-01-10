Ολυμπιακός: Νοκ άουτ για ένα μήνα ο Μόντε Μόρις – Υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου

0

Δείτε τα παιχνίδια από τα οποία θα απουσιάσει ο Αμερικανός γκαρντ

Οι εξετάσεις που έκανε ο Μόντε Μόρις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για ένα μήνα.

Το παιχνίδι με τη Μπάγερν Μονάχου, την Παρασκευή (9/1), ήταν το 4ο στη Euroleague για τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος προσπαθούσε να βρει ρυθμό και να προσαρμοστεί στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων». Στάθηκε, όμως, άτυχος και θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα.

Ο Μόρις υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου, το γεγονός ότι δεν υπάρχει οστικό οίδημα σημαίνει ότι αποφεύγει την επέμβαση και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα μπορεί να υπολογίζει σε αυτόν για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες.

Τα παιχνίδια από τα οποία θα απουσιάσει ο Μόρις είναι τα εξής:

11/1 Καρδίτσα – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)

14/1 Παρτίζαν – Ολυμπιακός (EuroLeague)

17/1 Ολυμπιακός – Μαρούσι (Stoiximan GBL)

20/1 Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague)

22/1 Αναντολού Εφες – Ολυμπιακός (EuroLeague)

25/1 Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)

29/1 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (EuroLeague)

31/1 Ολυμπιακός – Περιστέρι (Stoiximan GBL)

3/2 Dubai BC – Ολυμπιακός (EuroLeague)

6/2 Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)