H Πρέμιερ Λιγκ αποθεώνει την εθνική Ελλάδος για την ψυχωμένη νίκη στο Γουέμπλεϊ για τον Τζορτζ Μπάλντοκ

Η Πρέμιερ Λιγκ τίμησε τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ανεβάζοντας δύο φωτογραφίες των Ελλήνων διεθνών από τη χθεσινή αναμέτρηση του Γουέμπλεϊ και αποθεώνει την εθνική για τη νίκη με 2-1 επί της Αγγλίας.

«Για τον Τζορτζ. Ο σκόρερ Βαγγέλης Παυλίδης είπε ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έδωσαν τα πάντα για τον Τζορτζ και την οικογένεια του και κατάφεραν να επικρατήσουν της Αγγλίας για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, μια ημέρα μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ, του πρώην άσου της Σέφιλντ και του διεθνή με την Ελλάδα» αναφέρει στην ανάρτησή της η Πρέμιερ Λιγκ.

For George ❤️🇬🇷

Goalscorer Vangelis Pavlidis said Greece's players "gave everything for George and his family" as they beat England for the first time in their history, just a day after the death of George Baldock, the former Sheffield United defender and Greece international. pic.twitter.com/8uZgTUOniy

