Ο Σωτήρης Νίνης «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του

Ο Σωτήρης Νίνης, με ανάρτησή του στους προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών.

Πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό (2009/10), ο Σωτήρης Νίνης, αγωνίστηκε εκτός από τους «Πράσινους», με Πάρμα, ΠΑΟΚ, Σαρλερουά, Μαλίν, Πετάχ Τίκβα, Ασκελόν, Βόλο, ΠΑΣ Γιάννινα και Κηφισιά, ενώ είχε 33 συμμετοχές με την εθνική Ελλάδας, παίζοντας στην τελική φάση των Euro 2008, Μουντιάλ 2010 και Euro 2012.

Η ανάρτηση του Σωτήρη Νίνη: «Συναισθήματα. Εμπειρίες. Εικόνες. Μοναδικές στιγμές. Ένα υπέροχο ταξίδι που έφτασε στο τέλος του. Νιώθω ευλογημένος που το έζησα, τυχερός για την αγάπη που εισέπραξα και ευγνώμων για όσα μου χάρισε το ποδόσφαιρο».