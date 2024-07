Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην 25η θέση του UEFA Ranking όλων των εποχών, λόγω της κατάκτησης του Conference League

Η κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό ανέβασε τους ερυθρόλευκους στην 25η θέση του UEFA Ranking από το ξεκίνημα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και έπειτα.

Η UEFA παρουσίασε την ανανεωμένη λίστα των πιο επιτυχημένων ομαδών στην Ευρώπη από το 1955/56, από το ξεκίνημα δηλαδή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, μέχρι και σήμερα και μετά την ολοκλήρωση και της χρονιάς που έφυγε με τη λήξη όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Στις 100 πρώτες ομάδες υπάρχουν και τέσσερις ελληνικές και συγκεκριμένα το Big-4 με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να είναι αντίστοιχα στην 25η, 42η, 66η και 70η θέση.

— Swiss Football Data (@swissfootdata) July 10, 2024