O Ολυμπιακός παρουσίασε τη νέα φανέλα για τα εντός έδρας παιχνίδια της σεζόν 2025/26

Ο Ολυμπιακός αποκάλυψε το πρωί της Πέμπτης (31/07) τη νέα εντός έδρας εμφάνισή του για τη σεζόν 2025-26, προκαλώντας θετικές εντυπώσεις στους φιλάθλους.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα φορούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» την κλασική ριγωτή φανέλα, που διατηρεί το παραδοσιακό ύφος του συλλόγου.

Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά το έμβλημα της ομάδας θα κοσμείται από πέντε αστέρια, καθώς την περσινή χρονιά είχε χρησιμοποιηθεί το ειδικό επετειακό σήμα για τα 100 χρόνια ιστορίας.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στον νέο χώρο του μουσείου του συλλόγου, το οποίο αναμένεται να ανοίξει σύντομα τις πόρτες του στο κοινό.

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ!

Παρουσιάζουμε την ερυθρόλευκη φανέλα της ομάδας μας για τη σεζόν 2025/26!

TOGETHER AGAIN, REACHING NEW HEIGHTS!

Introducing our 2025/26 home kit!

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 31, 2025