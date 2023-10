Πέθανε ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Σερ Μπόμπι Τσάρλτον

Πολύ βαρύ είναι το κλίμα στο αγγλικό ποδόσφαιρο και ο λόγος είναι ο θάνατος του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, μέλους της εθνικής Αγγλίας που κατέκτησε το Μουντιάλ 1966 και θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε ηλικία 86 ετών.

Με 249 γκολ σε 758 εμφανίσεις από το 1956 μέχρι το 1973, ο Τσάρλτον θεωρείται και ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε η Αγγλία. Ένας παίκτης που στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με τα «Λιοντάρια» το 1966 και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο 1968, ο Τσάρλτον πήρε τον τίτλο του «Σερ» και είχε τον σεβασμό όλων.

Λογικό, επομένως, ο θάνατος του να βυθίζει στο πένθος το αγγλικό ποδόσφαιρο, με τους Κόκκινους Διάβολους να γράφουν στα social media ότι «οι λέξεις ποτέ δεν θα είναι αρκετές» ενώ η Premier League εξέφρασε τη θλίψη της με την ακόλουθη ανακοίνωση.

Words will never be enough.

«Η Premier League είναι βαθιά θλιμμένη στο άκουσμα του θανάτου του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, ενός από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Οι σκέψεις και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένεια και τους φίλους του Sir Bobby, καθώς και σε όλους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Sir Bobby Charlton, one of the greatest players in English football history.

Our thoughts and sincere condolences go to Sir Bobby’s family and friends, and to all at Manchester United. pic.twitter.com/8jMnS3qJIG

— Premier League (@premierleague) October 21, 2023