Σοκαριστικό ατύχημα για τον Ντάνστον: Κοντέινερ από νταλίκα έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο του

Τον τρόμο έζησε ο Μπράιν Ντάνστον της Αναντολού Εφές, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, όταν ένα κοντέινερ από νταλίκα έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι η ζωή του δεν είναι σε κίνδυνο.

Ο Αμερικανός σέντερ… είδε τον χάρο με τα μάτια του όταν ένα φορτηγό που προπορευόταν ήταν έτοιμο να μπει σε μια σήραγγα. Τα πράγματα, όμως, δεν πήγαν καλά, αφού το ύψος αυτής δεν ήταν όσο θα έπρεπε για να περάσει χωρίς κανένα πρόβλημα η νταλίκα.

Αποτέλεσμα ήταν ένα κοντέινερ να φύγει από τη βάση του φορτηγού και να πέσει πάνω στο αυτοκίνητο του Ντάνστον, ο οποίος μεταφέρθηκε αμέσως, τραυματισμένος, στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν Τούρκοι δημοσιογράφοι, ο Αμερικανός πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έχει διαφύγει τον κίνδυνο, μιλάει κανονικά, περπατάει αλλά είναι σοκαρισμένος από το ατύχημα.

Οι εξετάσεις, πάντως, θα συνεχιστούν στο νοσοκομείο ώστε οι γιατροί να είναι απολύτως σίγουροι ότι είναι όλα καλά, ενώ ο γενικός διευθυντής της Εφές δημοσίευσε φωτογραφία του Ντάνστον από το νοσοκομείο, στην οποία φαίνονται οι επίδεσμοι στα χέρια του.

Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση για το ατύχημα του Ντάνστον, ο Ολυμπιακός μέσω των social media έστειλε ευχές για ταχεία ανάρρωση, δείχνοντας ότι δεν έχει ξεχάσει την προσφορά του Αμερικανού παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει οκτώ χρόνια από όταν έφυγε από την ομάδα.

Get well soon Bryant !#OlympiacosBC pic.twitter.com/ZxcBPpu9pI

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) April 29, 2023