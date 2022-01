Τζόκοβιτς: Παρά τα όσα έγιναν, θέλω να μείνω και να παίξω

Την ώρα που ακόμη η κυβέρνηση της Αυστραλίας δεν έχει αποφασίσει αν θα τον απελάσει ή όχι, ο Νόβακ Τζόκοβιτς στέλνει μήνυμα επιμονής να λάβει μέρος στο Open της Μελβούρνης.

«Είμαι χαρούμενος και ευγνώμων στον δικαστή που ακύρωσε την ανάκληση της βίζας μου. Παρά τα όσα έγιναν, θέλω να μείνω στην Αυστραλία και να λάβω μέρος στο Open. Σε αυτό είμαι συγκεντρωμένος. Ήρθα εδώ για να παίξω σε ένα από τα μεγαλύτερα τουρνουά που έχουμε και μπροστά σε φανταστικούς φιλάθλους. Για την ώρα, δεν μπορώ να πω περισσότερα πέρα από ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι είστε δίπλα μου σε όλη αυτή την περιπέτεια και μου δίνετε κουράγιο να μείνω δυνατός», ανέφερε ο «Νόλε».

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022