Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Νικ Καλάθη

Λίγο μετά την επίσημη παρουσίαση του νέου διοικητικού σχήματος του μπασκετικού Παναθηναϊκού και την είδηση του «διαζυγίου» με τον Νίκο Παππά, η ΚΑΕ των «πρασίνων» αποχαιρέτησε τον Νικ Καλάθη, αφού τον ευχαρίστησε για τα 8 χρόνια προσφοράς στο «τριφύλλι».

«Ευχαριστούμε Nick! Περάσαμε 8 υπέροχα χρόνια μαζί! Για πάντα στις καρδιές μας!»

Ευχαριστούμε Nick! Περάσαμε 8 υπέροχα χρόνια μαζί!💚​ Για πάντα στις καρδιές μας! 🙏☘​ ​ Thank you @Nick_Calathes15 ! It’s been 8 wonderful years together!💚​ Forever in our hearts! 🙏☘​ ​ #paobc #panathinaikos #WeTheGreens #thankyou pic.twitter.com/0eAMEnN7qa

Νωρίτερα, η διοίκηση της ομάδας είπε «αντίο» και στον Νίκο Παππά, λέγοντας:

«Ευχαριστούμε Νίκο για όλες τις αυθεντικές στιγμές μας! Θα είσαι για πάντα ένας από εμάς!»

Ευχαριστούμε Νίκο για όλες τις αυθεντικές στιγμές μας!

Θα είσαι για πάντα ένας από εμάς! ☘💚

Thank you Nikos for all our unique moments!

You will always be one of us! ☘💚#paobc #panathinaikos #WeTheGreens #thankyou pic.twitter.com/QHEFN9Z9Hg

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 3, 2020