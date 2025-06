Την εκτός έδρας εμφάνιση για τη νέα αγωνιστική χρονιά παρουσίασε με βίντεο στα social media ο Παναθηναϊκός.

Οι Πράσινοι αποκάλυψαν τη… ρετρό εκτός έδρας εμφάνιση τους, με ένα ωραίο βίντεο στους λογαριασμούς της ομάδας.

Η νέα φανέλα είναι λευκή με γιακά, ενώ οι λεπτομέρειες στο μανίκι καθώς και το σήμα της ομάδας, είναι με πράσινο.

A timeless classic. The new Panathinaikos 25/26 Away Jersey by Adidas inspired by our heritage ⚪☘️

