Συμφωνία για Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1 για πρώτη φορά στο Μαϊάμι

Οι υπεύθυνοι της Formula 1 έκαναν ένα σημαντικό βήμα για τη διοργάνωση Γκραν Πρι στην πόλη του Μαϊάμι, για πρώτη φορά στην ιστορία, στην πίστα του Hard Rock Stadium από το 2021.

Ο εμπορικός διευθυντής της Formula 1, Sean Bratches και ο Tom Garfinkel, αντιπρόεδρος των Miami Dolphins και του Hard Rock Stadium, ανέφεραν: «είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συμφωνία επί της αρχής ανάμεσα στη Formula 1 και το Hard Rock Stadium, η οποία θα αποφέρει-μεταξύ άλλων-τεράστια οικονομική ανάπτυξη για την Νότια Φλόριντα σε ετήσια βάση.»

The first-ever Grand Prix to be hosted in Miami has been agreed in principle ⬇️ #F1https://t.co/3YfR2fSOO1

— Formula 1 (@F1) October 16, 2019