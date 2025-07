Formula 1: «Βόμβα» ετοιμάζεται να ρίξει η Mercedes με τον Μαξ Φερστάπεν

«Αστρονομική» πρόταση ενός δισ. ευρώ έχει στα χέρια του ο Μαξ Φερστάπεν για ν' αφήσει την Red Bull και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη Mercedes, όπως σχετικά υποστηρίζει το «Sky Sports Italia».

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, έχει ήδη συζητήσεις με την γερμανική εταιρεία και είναι στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης.

Max Verstappen is open to leaving Red Bull to join Mercedes for the 2026 F1 season, with talks intensifying ahead of this weekend's British Grand Prix, according to Sky in Italy 👀🚨 pic.twitter.com/7y6WtEPsjt

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 2, 2025