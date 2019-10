Οπαδός της Αγγλίας ξεψύχησε στη Σόφια πριν το ματς με τη Βουλγαρία

Ένας 32χρονος Άγγλος φίλαθλος που βρέθηκε στη Σόφια για το ματς για τα προκριματικά του Euro2020 μεταξύ Βουλγαρίας-Αγγλίας, άφησε την τελευταία του πνοή στο κέντρο της βουλγαρικής πρωτεύουσας, καθώς μεταφερόταν από το νοσοκομείο στο αστυνομικό τμήμα της πόλης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ιστοσελίδα της Daily Mail, οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τα αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα.

Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 32χρονος επιδείκνυε «επιθετική συμπεριφορά», η οποία ανάγκασε την Αστυνομία να τον οδηγήσει στο τμήμα. Ο φίλαθλος βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση στο πάρκο Borisova, από τα μεγαλύτερα της πόλης. Μεταφέρθηκε αρχικά σε κοντινό νοσοκομείο και οι νοσηλευτές κάλεσαν την Αστυνομία, καθώς ήταν επιθετικός και τους απειλούσε.

Σύμφωνα με βουλγαρικές πηγές που δεν επιβεβαιώνονται, βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και ναρκωτικών. Υπενθυμίζεται, ότι στη Σόφια βρέθηκαν περίπου 3.400 Άγγλοι φίλαθλοι για τον αγώνα.

An England fan has died in the build up to the game in Sofia after being found in a "helpless condition" by Bulgarian emergency services https://t.co/dTaDy1IvWV

— Global's Newsroom (@GlobalsNewsroom) October 14, 2019