Η Ίος συστήνει την αυθεντική της ταυτότητα στην Ιταλία

0

Ζητάνε την διεθνή προβολή στο νησί

Η Ίος ανεβάζει ταχύτητα στη διεθνή προβολή της, επενδύοντας στρατηγικά στην ιταλική αγορά μέσα από μία δράση υψηλής προστιθέμενης αξίας, που φέρνει το νησί στο επίκεντρο μερικών από τα σημαντικότερα ταξιδιωτικά και lifestyle media του κόσμου.

Σε συνεργασία με την CK Strategies, ο Δήμος Ιητών φιλοξένησε στην Ίο κορυφαίους Ιταλούς δημοσιογράφους και συντάκτες διεθνών μέσων ενημέρωσης, με στόχο να γνωρίσουν έναν προορισμό που εξελίσσεται διαρκώς, διατηρώντας αναλλοίωτη την αυθεντική κυκλαδίτικη ταυτότητά του, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το συγκεκριμένο «famtrip» αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς στην αποστολή συμμετείχαν εκπρόσωποι και συνεργάτες κορυφαίων διεθνών τίτλων, όπως οι Condé Nast Traveler, Vogue Italia, Corriere della Sera, Forbes, Travel + Leisure, National Geographic, RAI TV, L'Officiel και L'Agenzia di Viaggi. Πρόκειται για μέσα με τεράστια διεθνή επιρροή, εκατομμύρια αναγνώστες και τηλεθεατές και καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των ταξιδιωτικών τάσεων, γεγονός που δημιουργεί ισχυρές προϋποθέσεις ώστε η Ίος να αποκτήσει σημαντική προβολή στην Ιταλία, μέσα από αφιερώματα, τηλεοπτικές παραγωγές, έντυπα και ψηφιακά δημοσιεύματα διεθνούς εμβέλειας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί, οι δημοσιογράφοι ανακάλυψαν μία διαφορετική Ίο. Γνώρισαν τη Χώρα, τις παραλίες, τα μονοπάτια, τους αρχαιολογικούς χώρους, το Μουσείο Γαΐτη - Σίμωση, τη γαστρονομία και την καθημερινότητα των κατοίκων, διαπιστώνοντας ότι πίσω από τη διεθνή φήμη της για τη νυχτερινή ζωή κρύβεται ένας προορισμός με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, αυθεντικές εμπειρίες και δυνατότητες ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η αποστολή ξεκίνησε με συνάντηση στο δημαρχείο, όπου ο δήμαρχος Ιητών Γκίκας Γκίκας, παρουσίασε το νέο αφήγημα του προορισμού. Όπως επισήμανε, η Ίος δεν επαναπαύεται στη διεθνή αναγνωρισιμότητά της, αλλά επενδύει συστηματικά στη διεύρυνση του τουριστικού της προϊόντος, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό, την παράδοση, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες που μπορούν να προσφέρονται πέρα από την υψηλή θερινή περίοδο.

«Θέλουμε όσοι επισκέπτονται την Ίο να επιστρέφουν στις χώρες τους ως οι καλύτεροι πρεσβευτές του νησιού. Για αυτό επενδύουμε σε δράσεις που αναδεικνύουν την πραγματική ταυτότητα του προορισμού. Η Ίος διαθέτει όλα τα στοιχεία ενός σύγχρονου, ποιοτικού και βιώσιμου προορισμού, ικανού να καλύψει διαφορετικά ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα και να προσφέρει εμπειρίες υψηλής αξίας όλο και περισσότερους μήνες τον χρόνο», ανέφερε ο δήμαρχος, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, όπως τονίστηκε, η Ίος επιβεβαιώνει ότι η διεθνής προβολή της βασίζεται πλέον σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο αξιοποιεί το κύρος των μεγαλύτερων διεθνών μέσων ενημέρωσης για να αναδείξει ένα νησί που συνδυάζει την αυθεντικότητα των Κυκλάδων, την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και μια σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία.