Η Ελλάδα αναδεικνύει τον οινοτουρισμό στο Παγκόσμιο Συνέδριο της GWTO στην Πορτογαλία

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Η Ελλάδα διαθέτει περισσότερες από 300 γηγενείς ποικιλίες σταφυλιών

Τις αναπτυξιακές προοπτικές του οινοτουρισμού ως εργαλείου τοπικής ανάπτυξης, εξωστρέφειας και βιώσιμης τουριστικής πολιτικής, ανέδειξε πρόσφατα η ελληνική παρουσία στο Παγκόσμιο Συνέδριο Οινοτουρισμού της Global Wine Tourism Organization (GWTO), το οποίο διεξήχθη στο Alentejo της Πορτογαλίας, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, φορείς χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες του τουρισμού και της αμπελοοινικής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ανέφερε ότι «ο οινοτουρισμός μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη, συνδέοντας την παραγωγή, τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Πιστεύω ότι αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο εξωστρέφειας, που δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες και ενισχύει την προβολή των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό». «Η Ελλάδα διαθέτει μια μακρά οινοποιητική παράδοση, την οποία οφείλουμε να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο. Ήδη από τη θητεία μου στο υπουργείο Τουρισμού είχα υποστηρίξει την ανάπτυξη του οινοτουρισμού και τη διασύνδεσή του με τις διεθνείς αγορές» τόνισε ο κ. Θεοχάρης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στηρίζει πρωτοβουλίες που προωθούν τον υπεύθυνο οινοτουρισμό, επισημαίνοντας πως η βιωσιμότητα και η εξωστρέφεια αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου.

Ιδιαίτερη αναφορά στη δυναμική του οινοτουρισμού έκανε ο Director GWTO MICE Europe και Country Manager Greece - Cyprus - Malta, Χρήστος Κουσουρής. Όπως σημείωσε, η στρατηγική του GWTO για την προώθηση του οινοτουρισμού παγκοσμίως αναδεικνύει μία από τις σημαντικότερες μορφές τουρισμού, η οποία προσφέρει μοναδικές και βιωματικές εμπειρίες στους επισκέπτες, ενεργοποιώντας και τις πέντε αισθήσεις και αναδεικνύοντας παράλληλα την αξία της βιωσιμότητας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Όπως επεσήμανε, ο οργανισμός περνά από τη θεωρία στην πράξη μέσα από τη διοργάνωση φεστιβάλ κρασιού, ταξιδιών γνωριμίας, ταξιδιών Τύπου, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών δράσεων για τους τοπικούς οινοπαραγωγούς. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα ταξίδια γνωριμίας, τα οποία συμβάλλουν στην ανάδειξη των προορισμών, ενισχύουν την αναγνωρισιμότητά τους, προσελκύουν επενδύσεις και διευκολύνουν τη σύναψη νέων επιχειρηματικών συμφωνιών.

Αναφερόμενος στον τομέα MICE, υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας, με σημαντική συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη των προορισμών. Όπως σημείωσε, οι δραστηριότητες MICE προσελκύουν επισκέπτες υψηλής καταναλωτικής δύναμης, δημιουργώντας έσοδα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, μεταφορικές υπηρεσίες και τοπικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη μείωση της εποχικότητας και στη διασφάλιση μιας πιο σταθερής τουριστικής ζήτησης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Την ίδια στιγμή, ενισχύουν τη διεθνή εικόνα και την ανταγωνιστικότητα των προορισμών που τις φιλοξενούν.

Ο κ. Κουσουρής σημείωσε ακόμη ότι στο πλαίσιο του ρόλου του ως περιφερειακού διευθυντή του GWTO για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, προγραμματίζονται δράσεις και εκδηλώσεις στις τρεις χώρες με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του οινοτουρισμού. Όπως τόνισε, το GWTO αποτελεί τον κορυφαίο διεθνή οργανισμό στον τομέα του οινοτουρισμού, διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία που βοηθούν τους προορισμούς να ανταποκριθούν στις νέες τάσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διεθνή τους παρουσία και να επιτύχουν απτά αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Στο μεταξύ στη σημασία της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του οινοτουρισμού αναφέρθηκε και ο ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του GWTO, José Antonio Vidal, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον υποσχόμενους και ανερχόμενους οινοτουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Όπως είπε, η Ελλάδα διαθέτει περισσότερες από 300 γηγενείς ποικιλίες σταφυλιών και αμπελώνες περίπου 1,5 εκατ. στρεμμάτων, ενώ ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν περιοχές όπως η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Αττική, η Κρήτη, η Πελοπόννησος και η Κεφαλονιά. Ο ίδιος μάλιστα προτείνει τη δημιουργία επώνυμων οινοτουριστικών προορισμών και την ενίσχυση των επικοινωνιακών εκστρατειών της χώρας μέσω των δράσεων του GWTO.

Στο μεταξύ η Παναγιώτα (Γιόλα) Διονυσοπούλου, πρώην γενική διευθύντρια του υπουργείου Τουρισμού και Academic Director for Europe του GWTO, τόνισε ότι η ανάδειξη του οινοτουρισμού σε διεθνές επίπεδο ενισχύεται μέσα από πρωτοβουλίες οργανισμών όπως το GWTO και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, οι οποίοι προωθούν πρότυπα υπεύθυνης διακυβέρνησης, επαγγελματικής πιστοποίησης, εκπαίδευσης και βιώσιμης ανάπτυξης των οινοτουριστικών προορισμών.

Όπως ανέφερε, η διεθνής συνεργασία, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ανταγωνιστικών και ανθεκτικών οικοσυστημάτων οινοτουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη διοργάνωση της Global Summit του GWTO στο Alentejo, σημειώνοντας ότι οι εργασίες της επιβεβαίωσαν τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων στη διαμόρφωση σύγχρονων και ανταγωνιστικών οινοτουριστικών προορισμών.

Για την Ελλάδα, προσέθεσε, ο οινοτουρισμός αποτελεί στρατηγικό τομέα με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές, καθώς συνδέει την αμπελοοινική παράδοση με τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, την τοπική ταυτότητα και τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη. Η αξιοποίηση των διεθνών καλών πρακτικών, η συνεργασία πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και τοπικών κοινωνιών, καθώς και η επένδυση στην εκπαίδευση και την καινοτομία, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην περαιτέρω εδραίωση της Ελλάδας ως κορυφαίου οινοτουριστικού προορισμού.

Από την πλευρά της, η διευθύντρια του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης, δρ Έλλη Γκίκα, δήλωσε ότι το Παγκόσμιο Συνέδριο Οινοτουρισμού ανέδειξε τις σημαντικές προοπτικές που διαμορφώνονται για την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του κλάδου, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει στρατηγικό πυλώνα βιώσιμης τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε, οι γόνιμες ανταλλαγές γνώσεων, οι συνέργειες και οι βέλτιστες πρακτικές που παρουσιάστηκαν αναμένεται να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού πλαισίου για τον οινοτουρισμό. Ειδικά για την Κρήτη, έναν τόπο με μακραίωνη αμπελοοινική παράδοση, ο οινοτουρισμός αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ανάδειξης της ταυτότητας του νησιού και σύνδεσης της οινικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη τουριστική εμπειρία.

Στο συνέδριο συμμετείχε επίσης η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τον αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Θάνο Μιχελόγγονα να υπογραμμίζει τη σημασία του οινοτουρισμού για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διεθνή προβολή των ελληνικών προορισμών, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Ο οινοτουρισμός αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς τομείς ανάπτυξης του σύγχρονου τουρισμού και η Πελοπόννησος διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να διακριθεί διεθνώς. Υπό την καθοδήγηση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, υλοποιούμε μια στρατηγική που αναδεικνύει την αυθεντικότητα, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και την παραγωγική ταυτότητα του τόπου μας. Η συμμετοχή μας στο Global Summit της GWTO ενισχύει τη διεθνή δικτύωση της Πελοποννήσου και δημιουργεί νέες ευκαιρίες προβολής και συνεργασίας», δήλωσε ο κ. Μιχελόγγονας.