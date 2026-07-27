Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας «Έντικ» – Θα ζητήσει την έκδοσή του η Ελλάδα

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Σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνές ένταλμα και οι Αρχές της Κύπρου

Χειροπέδες έβαλαν οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον διαβόητο ηγέτη της ρωσόφωνης Μαφίας «Έντικ» γνωστός και ως η «Φωνή».

Τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι στην εγκληματική οργάνωση ο Σιοφάνωφ, που είχε διαφύγει μετά τη σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της «Greek Mafia» με τους οποίους είχαν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν στο Ντουμπάι πριν περίπου δύο εβδομάδες, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν λάβει αυτή την πληροφορία και προσπαθούσαν επί ημέρες να το επιβεβαιώσουν με έγγραφα αιτήματα μέσω της Interpol που απαντήθηκαν μόλις σήμερα μετά και από διπλωματική παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, με την μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται.

Αίτημα για έκδοση

Η Ελληνική Δικαιοσύνη πλέον θα αναλάβει να κάνει αίτημα έκδοσής τους στη χώρα μας, ωστόσο φαίνονται να υπάρχουν αρκετές αγκυλώσεις λόγω και της διπλής υπηκοότητας του Έντικ.

Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στο Ντουμπάι ο Έντικ όμως τότε είχε αφεθεί ελεύθερος με «βραχιολάκι» και πάλι είχε ζητηθεί η έκδοσή του από τις ελληνικές Αρχές με αρνητική απάντηση.

Εκτός της Ελλάδας σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνές ένταλμα και οι Αρχές της Κύπρου, ενώ τα εντάλματα των ελληνικών Αρχών αφορούν στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και σε πλήθος εγκληματικών ενεργειών και ανθρωποκτονιών που θεωρείται ως ο ηθικός αυτουργός και εντολέας τους, σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της «Greek Mafia».