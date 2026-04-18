Αυξάνεται σημαντικά η τουριστική κίνηση στη Ρόδο – Αναμένονται 20.000 τουρίστες με 100 πτήσεις από το εξωτερικό

«Παράθυρο αισιοδοξίας» για τους επόμενους μήνες

Την αισιοδοξία του για την εξέλιξη της τουριστικής σεζόν, μετά και τις θετικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, εκφράζει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της Ένωσης των τουριστικών πρακτόρων της Δωδεκανήσου, Χρήστος Μιχαλάκης.

Ο ίδιος σημείωσε ότι αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς για εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά την τουριστική χρονιά, η συγκυρία και τα δεδομένα αφήνουν «παράθυρο αισιοδοξίας» για τους επόμενους μήνες. Τόνισε δε, ότι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου και παρά την αστάθεια και την κρίση που υπήρχε παγκοσμίως, η αγορά της Ρόδου κατέγραψε ισχυρή αύξηση στις αφίξεις.

Σε ό,τι αφορά την θαλάσσια κρουαζιέρα, ήδη τα πλοία μεγάλων εταιριών, μετά το προσωρινό πάγωμα των προσεγγίσεων που είχαν ανακοινώσει, ξεκινούν και πάλι τα εβδομαδιαία δρομολόγιά τους προς και από τα νησιά μας.

Οι πρώτες τουριστικές πτήσεις από το Ισραήλ, μάλιστα, προς το νησί της Ρόδου, ξεκινούν την ερχόμενη Πέμπτη 23 Απριλίου, αλλά ενδέχεται και νωρίτερα.

«Μέσα σε αυτό το ασταθές περιβάλλον μετράμε τις αντοχές μας, και τα νησιά μας έχουν αποδείξει ότι τις έχουν - σημειώνει ο κ. Μιχαλάκης. Η χρονιά δεν θα είναι εύκολη. Αλλά θα είναι δική μας».