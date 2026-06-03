Τραγωδία στην Ρόδο: 77χρονος εγκλωβίστηκε στο όχημά του κατόπιν πρόσκρουσης – Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του

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Βγήκε εκτός δρόμου

Η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκαν πριν από λίγο στη Ρόδο, καθώς στο χωριό Κρητηνία, όχημα στο οποίο επέβαινε 77χρονος, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού μέσα σε αυτό.

Χρειάστηκε η άμεση επέμβαση διασωστών των ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου για τον απεγκλωβισμό του. Στο νοσοκομείο της Ρόδου, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανάτου του 77χρονου, διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.